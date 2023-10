Hospiz St. Martin: Der Trauer Raum geben

Jeder Mensch trauert auf seine eigene individuelle Weise. Verluste von geliebten Menschen, aber auch zum Beispiel der Verlust des Berufs oder von Lebensträumen können unterschiedlichste Gefühle hervorrufen – und die unterschiedlichsten Bedürfnisse damit umzugehen.

Wenn jemand das Bedürfnis hat mit jemanden zu reden, der die vielschichtigen Seiten der Trauer kennt und ein offenes Ohr außerhalb des Familien- und Freundeskreises hat, ist eine Trauerbegleitung eine gute Möglichkeit der Trauerbewältigung. In Klosterneuburg bietet der Verein Hospiz St. Martin ehrenamtliche Trauerbegleitung in Form von Einzelgesprächen und einer monatlichen Trauergruppe an. Einmal im Jahr richtet der Verein einen TrauerRaum ein und bietet damit allen Besuchern einen Ort, wo Trauer berührbar und damit auch bewältigbarer wird.

Im TrauerRaum ein Zeichen setzen

Wie letztes Jahr findet der TrauerRaum über Allerheiligen/Allerseelen in den Räumlichkeiten des Römerkellers im Stift Klosterneuburg statt (Eingang Sala terrena). Vier Tage lang können die Besucher dort „trauern - klagen - hoffen - leiden - lieben - lassen“ so das Motto. Schon die Stille im Gewölbekeller wirkt für sich. Außerdem gibt es Stationen, an denen Texte einstimmen und wo symbolische bzw. rituelle Handlungen auf physischer, psychischer und emotionaler Ebene wirken. Handlungen,

Stille und Reflexion

Eine Besucherin erzählt von drei Stationen, die ihr letztes Jahr besonders gut gefallen haben:

Station „Ich kann meine Last abgeben“ „Auf einem Tisch sind Steine in verschiedenen Größen gelegen. Es gab schwere Steine, die ich fast nicht tragen konnte, aber auch leichte Kieselsteine. Ich habe mir einen ziemlich großen Stein ausgesucht, ihn bewußt aufgehoben und gespürt wie schwer diese Last ist. Langsam habe ich den Stein zum anderen Tisch getragen, der in ein blaues Licht gehüllt war, das wie ein Wasserfall wirkte. Ich habe den Stein dort abgelegt und gespürt wie gut es ist, ihn loszuwerden.“

Station „Alles im Fluß“ „Ich habe eine Schale mit Sand gesehen. Zuerst hat mir das gar nicht gefallen, ich bin doch kein Kind, das mit Sand spielt. Der Text neben der Schale hat mich aufgefordert eine Sandkugel zu formen und zu spüren wie fest diese ist. Das habe ich dann doch gemacht und mich gewundert wie angenehm sich das anfühlt. Die Sandkugel war zuerst ganz fest und ist dann plötzlich zerbröselt. 'Wie alles in meinem Leben' habe ich mir gedacht, aber dann habe ich die Sandkugel wieder geformt und die Festigkeit gespürt. 'Ich kann mein Leben formen wie ich will', das ist meine Meinung.“

Station Scherben In einem Korb „Ein Scherbenhaufen gelegen, bunt aber fast ein bisschen bedrohlich. Ich habe diese Station sofort verstanden: Etwas ist zerbrochen, in mir, als mein Mann gestorben ist. Ich kann es nicht wieder Ganz machen, aber ich kann ein Zeichen setzen und ein paar Scherben zusammenfügen. Als Symbol, dass - auch wenn etwas oder besser 'jemand' fehlt - ich wieder ganz sein darf. Einige Scherben habe ich als Muster zu denen gefügt, die bereits am Tisch gelegen sind. Ich habe es als ungemein wohltuend empfunden, ein Teil von etwas zu sein, das neu entsteht.“

TrauerRaum Klosterneuburg, 1. bis 5. November, 9 bis 18 Uhr Uhr, Römerkeller Eingang Sala terrena, Stift Klosterneuburg. Freier Eintritt. Besucherinnen und Besucher können sich mit der Trauer auseinandersetzen, sich einlassen, für sich allein, selbsttätig und in Stille. Daneben gibt es auch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit einem ehrenamtlichen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin des Vereins Hospiz St. Martin.

Der Verein Hospiz St.Martin bietet seit über 20 Jahren mobile Hospiz- und Trauerbegleitung in Klosterneuburg an. Die Trauergruppe findet jeden ersten Dienstag im Monat statt und kann jederzeit besucht werden. Informationen unter www.hospiz-stmartin.at oder 0664/4227905.