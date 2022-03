Bevölkerung: Klosterneuburg mit 13 Prozent Plus in 20 Jahren

27.551 Personen leben in der Babenbergerstadt, 106.815 im Bezirk Tulln. Die Statistik Austria, die traditionsgemäß dieser Tage die vorläufigen Bevölkerungszahlen für den 1. Jänner veröffentlicht hat, zeigt: Die Region wächst und wächst. Klosterneuburg bilanziert mit einem Plus von rund 13 Prozent in 20 Jahren, im Bezirk sind es in diesem Zeitraum sogar fast 20 Prozent.

Die Region liegt über dem Ö- und NÖ-Schnitt

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bevölkerungszahl in Klosterneuburg – trotz langfristigem Anstieg – 2022 minimal gesunken. Damit ist die Babenbergerstadt aber eine Ausnahme, rechnet das Büro von Landesrat Martin Eichtinger vor.

Denn: Sowohl österreichweit, als auch niederösterreichweit ist die Bevölkerung gegenüber dem 1. Jänner 2021 gewachsen. Das gilt zwar nicht für die Stadt, sehr wohl aber für den Bezirk: 106.815 Einwohner bringen ein Plus von einem Prozent.

Damit überschreitet die Region sowohl den Österreich-Durchschnitt (plus 0,53 Prozent) als auch den NÖ-Schnitt (plus 0,48 Prozent). Übrigens: Die Bevölkerungszahl in Niederösterreich ist auf 1.698.995 angewachsen. Österreich liegt mit 8,98 Millionen nur noch knapp unter der Neun-Millionen-Marke.

Die Bevölkerungszahlen in NÖ werden weiter ansteigen, kalkuliert Landesrat Martin Eichtinger: „Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr ist sogar etwas stärker als in den Jahren davor. Das voraussichtlich baldige Überschreiten von 1,7 Millionen Menschen, die unser Bundesland bevölkern, verweist auf erweiterte Maßstäbe – sei es bei der Versorgung der Menschen, als auch beim Potenzial, das sie für Niederösterreich mitbringen.“

Für dieses landesweite Plus sind insgesamt 18 Bezirke und Statutarstädte – also exakt drei Viertel, darunter auch Tulln – verantwortlich. In der Region das deutlichste Wachstum hat Michelhausen (plus 48,11 Prozent in zehn Jahren), gefolgt von Muckendorf (plus 28,67 Prozent) und Absdorf (plus 27,38 Prozent). Mit einem Zehnjahreszuwachs von 6,64 Prozent liegt Klosterneuburg hingegen unter dem Bezirksschnitt (rund zehn Prozent).

