Hitze führte zu hohen Ozonwerten in Klosterneuburg

Bei Ozon werden die Anzahl der Überschreitungen von Informationsschwelle (180 µg/m³ als Einstundenmittelwert) und Alarmschwelle (240 µg/m³ als Einstundenmittelwert) sowie des Zielwertes (120 µg/m³ als max. 8h-Mittelwert des Tages) angeführt.

Die Sommerhitze vergangener Tage ließ uns nicht nur Schwitzen, sie brachte auch ein in den Hintergrund getretenes Thema wieder ans Licht: Die Ozonwerte.

Bei hohen Temperaturen und viel Sonnenschein steigt die Gefahr hoher Ozon-Konzentrationen. Sie betrifft vor allem Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit schweren Erkrankungen der Atemwege und/oder des Herzens sowie Asthmakranke.

In Klosterneuburg wurde die sogenannte „Informationsschwelle“ (180 µg/m³ als Einstundenmittelwert) an den heißen Augusttagen sechs Mal überschritten – Rekordwert in Österreich. Auf Platz zwei: Die Messstation am Hermannskogel in Wien mit fünf Überschreitungen, alle restlichen Stationen meldeten maximal eine Überschreitung der Informationsschwelle in diesem Jahr.

In Klosterneuburg steht die Messstation in der Meynertgasse, und neben diesen kurzzeitigen Überschreitungen wurden 2023 bisher 23 Überschreitungen des „Zielwertes“ (120 µg/m³ als max. 8h-Mittelwert des Tages) angezeigt. Dieser Achtstundenmittelwert darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, so das Umweltbundesamt, gemittelt über drei Jahre. Im Vorjahr waren es für Klosterneuburg 29 Tage, 2021 insgesamt 20.Was tun bei hoher OzonkonzentrationOzonkonzentrationen über der Informationsschwelle können bei einzelnen, besonders empfindlichen Personen und erhöhter körperlicher Belastung geringfügige Beeinträchtigungen hervorrufen.

Der normale Aufenthalt im Freien, zum Beispiel zum Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für empfindliche Personen unbedenklich. Diese sollten sich allerdings besonders über den weiteren Verlauf der Ozonkonzentration im Aufenthaltsbereich informieren.

Weitere individuelle Schutzmaßnahmen sind erst bei Überschreiten der Alarmschwelle erforderlich.

Diese Alarmschwelle liegt bei 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert – der höchste in Klosterneuburg 2023 gemessene Wert lag auch an den sonnenreichen Augusttagen bei 198 µg/m³.