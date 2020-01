Die Klosterneuburger Grünen lassen kein gutes Haar am Stadtentwickungskonzept STEK 2030+. War der Grundsatzbeschluss für die Entwicklung im Gemeinderat 2018 noch einstimmig, lehnte die Partei das Konzept im September 2019 ab. Den Grund für das Nein erklärt Gemeinderat Erich Wonka: „Die externen Gutachter waren gut, nur die Schlüsse, die die Stadtgemeinde aus dem STEK zog, waren weniger gut.“

Für Wonka basiert das Konzept auf falschen Zahlen: „Man macht es sich sehr einfach, indem man nur auf die Gesamtbevölkerungszahlen zurückgreift, deren Zahlen deutlich untererfasst sind.“ Statistische Zahlen des Gebäude- und Wohnungswachstums – so der Grüne – seien aussagekräftiger, „werden aber einfach ignoriert“.

So werde von einem fälschlichen Wachstum ausgegangen. „Die ÖVP verkauft die hohen Wachstumszahlen in der Stadt als ein moderates Wachstum. Von den drei größten Städten in der Wienerwaldregion hat Klosterneuburg das weitaus größte Siedlungswachstum“, kritisiert Wonka.

Spitzbart: „Wachstum wird eingebremst“

Der Gemeinderat prognostiziert auf Basis der belegten Wohnungen: „Geht die Wohnbautätigkeit weiter wie bisher, dann ist für 2030 mit einer Gesamtbevölkerungszahl von 41.500 zu rechnen. Damit wird das Ziel des Stadtentwicklungskonzepts deutlich verfehlt.“

Diese Rechnung geht für Stadtplanungs- und Stadtentwicklungs-Stadtrat Leopold Spitzbart (ÖVP) nicht auf. Steigt die Bevölkerungszahl wirklich in dem Ausmaß, das die Grünen fürchten? Spitzbart: „Nein, weil wir reduzieren werden. Jetzt gilt in vielen Bereichen keine Wohneinheitsregelung, beispielsweise im ganzen Bauland-Kerngebiet und auch auf den Hauptachsen.“ Die Maßnahmen im STEK 2030+ sehen aber genau das vor. „Das Wachstum wird eingebremst werden“, versichert Spitzbart