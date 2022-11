Stift Klosterneuburg: Aus Sandstein gebaute Identität

15. November: Niederösterreichischer Landesfeiertag in Klosterneuburg. Traditionell wurde mit mit einer Pressekonferenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dem Administrator des Stiftes Klosterneuburg Prälat Maximilian Fürnsinn und Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner dieser Feiertag begangen.

„Nur durch Zusammenhalt werden wir eine gute Zukunft haben, das gilt in der Gesellschaft, in der Politik und in der Kirche“, so Prälat Maximilian Fürnsinn. „Es gilt sich bewusst zu machen, was Niederösterreich ausmacht und Kraft zu schöpfen für die Herausforderungen der Zukunft“, so Mikl-Leitner.

„Dieses Fest fordert uns auf, den Blick in die Zukunft zu richten“, so Prälat Fürnsinn weiter. Angesichts von Krisen wie Krieg, Teuerung und Klimawandel brauche es wieder „einen Grundkonsens für unser Zusammenleben und ein Werte-Fundament“. Das gelte in der Gesellschaft, in der Politik und das gelte auch in der Kirche.

Am heutigen Landesfeiertag gelte es, „sich bewusst zu machen, was Niederösterreich ausmacht und Kraft zu schöpfen für die Herausforderungen, die vor uns liegen“, bezeichnete Mikl-Leitner das Stift Klosterneuburg als „Kraftquelle für den Weg nach vorne“.

In ihren Ausführungen hob sie vor allem auch die Bedeutung des Ehrenamtes hervor: „Fast jeder Zweite in Niederösterreich engagiert sich ehrenamtlich, und gerade in Ausnahmesituationen, wie wir sie jetzt gerade erleben, von der Pandemie bis hin zum Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen, braucht es das Ehrenamt.“

Dieses Stift ist ein bedeutender Platz

Im Zuge des heurigen Jubiläumsjahres „100 Jahre eigenständiges Niederösterreich“ habe man „all das in den Mittelpunkt gestellt, was uns wert und wichtig ist“, betonte die Landeshauptfrau weiter, und hob hier auch den Erhalt und die Pflege der Kulturgüter wie Stifte, Klöster und Kirchen hervor. Gerade das vom heiligen Leopold im Jahr 1114 gegründete Stift Klosterneuburg habe „eine Strahlkraft weit über Niederösterreich und Österreich hinaus. Wir haben die Verantwortung und Aufgabe, all das für die nächsten Generationen zu erhalten.“

