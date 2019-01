Trotz ausgezeichnetem Sozialsystem gilt es auch in unserer engsten Umgebung, Menschen in sozialer und wirtschaftlicher Not unter die Arme zu greifen. Das Projekt „Henry Laden“ des Roten Kreuzes ist eine „Second Hand Boutique“ für leicht erschwingliche Bekleidung. Das Stift Klosterneuburg unterstützt dieses zwischenmenschlich wichtige Projekt mit 2.500 Euro.

Es gibt Schicksalsschläge und Situationen, die Menschen auch in unserem Land vor schier unlösbare Probleme stellen. Das Geld reicht gerade zum Überleben, doch darüber hinaus ist jeder finanzielle Mehraufwand schwer bis nicht machbar. Dann ist es gut, wenn es Projekte wie den Henry Laden gibt, bei denen Menschen anderen Menschen unter die Arme greifen können.

Casual Mode, Designer Kleidung und Möbel

Der Henry Laden, die Second Hand Boutique des Roten Kreuzes Niederösterreich, stellt den Kunden gebrauchte, jedoch bestens erhaltene Bekleidung zu einem leicht erschwinglichen Preis zur Verfügung. Einkaufen kann in der Second Hand Boutique jeder, der auf der Suche nach günstiger Mode ist. Von lässiger Casual Mode bis hin zu schicken Designer Klamotten ist alles im Henry Laden in der Hundskehle zu finden, sogar diverse Accessoires wie Taschen und Schuhe, aber auch Geschirr und Kleinmöbel. Im Sortiment finden sich Damen-, Herren- und Kinderbekleidung zu günstigen Preisen.

Das Geschäft wird ausschließlich von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes betrieben. Mit dem Erlös werden sozial bedürftige Familien im Bezirk unterstützt sowie die Sozialprojekte des Roten Kreuzes vor Ort weiter ausgebaut. „Dieses zwischenmenschliche Engagement ist gelebte Nächstenliebe, dafür bedanke ich mich bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern des Roten Kreuzes und unterstütze dies gerne mit 2.500 Euro“, so Propst Bernhard Backovsky.