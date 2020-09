Am Hochfest des heiligen Ordensvaters Augustinus , das an seinem Todestag, dem 28. August, gefeiert wird, legte der Novize

Raphael Malecki , ein Priester aus Polen, die Einfache Profess im Stift Klosterneuburg ab.

Raphael Malecki wurde am 9. März 1975 in Krakau, Polen, geboren. Er trat in das Priesterseminar in Sosnowiec im Jahr 1994 ein und studierte dort. Seine Priesterweihe fand am 10. Juni 2000 in der Domkirche in Sosnowiec statt. Von 2000 bis 2008 war er als Kaplan und Religionslehrer in der Diözese Sosnowiec tätig. Dann wechselte er nach Italien. Im September 2018 entschied er sich, in eine Diözese nach Österreich zu wechseln. Mit 27. August 2019 trat er das Noviziat im Stift Klosterneuburg an und erhielt den Ordensnamen Raphael. Am 28. August 2020 legte er die Einfache Profess ab.