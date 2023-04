Osterbotschaft: Fürchtet euch nicht!

Das Youtube-Video wird nicht angezeigt, möglicherweise liegt keine Zustimmung zum Setzen von Marketing-Cookies vor. Sie können Ihre Einstellungen hier ändern

Zu Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu von den Toten. Gemeinsam mit Augustiner-Chorherr Anton Höslinger beschäftigt uns die Frage: Was bedeutet Auferstehung? Die Osterbotschaft begegnet uns auch in unserem Alltag immer wieder, wenn wir über den Tod nachdenken oder damit konfrontiert sind. Wir fragen uns, was der Tod ist und wie das Leben nach dem Tod aussieht. Der Glaube an die Auferstehung ist nicht selbstverständlich und die Gedanken an das Sterben bereiten uns Unbehagen, aber wir folgen dem Engel der sagt: „Fürchtet euch nicht.“ Der Tod ist ein Ende, aber keine Leere.

