Fürnsinn wurde 1940 in Herzogenburg geboren und trat nach Abschluss einer Fleischhauer-Lehre in das Kloster ein. Nach dem Theologiestudium in Wien und Klosterneuburg und seiner Priesterweihe 1972 war er Kaplan in Herzogenburg, ab 1979 Propst des Stiftes. Diese Funktion übte Prälat Maximilian bis zu seiner Pensionierung 2019 aus. Prälat Maximilian war und ist in vielen außerstiftlichen Bereichen tätig, er ist Ehrengroßprior des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem und war von 1998 bis 2013 Vorsitzender der Superiorenkonferenz der männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs .