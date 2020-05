„Unter der Führung von Prälat Bernhard Backovsky erlebte das Stift dank umfassender Reformen einen wirtschaftlichen Aufschwung, der es dem Stift heute gestattet, seine Wirtschaftsweise auch im Sinne der Schöpfungsverantwortung an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit auszurichten, seine Kulturgüter umfassend der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie – auf der Grundlage eines vom Propst verfassten Sozialstatuts - jährlich zehn Prozent seiner Erträge sozialen Zwecken zu widmen“ heißt es in der Aussendung des Chorherrenstifts Klosterneuburg.

Seit Jänner im Spital

„Krankheitsbedingt befindet sich Bernhard Backovsky bereits seit Jänner dieses Jahres im Spital. Aufgrund dieser Situation und angesichts seines Alters war er in den vergangenen Wochen nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluss gelangt, die Leitung des Stiftes in neue Hände zu übergeben“ so das Stift.

Bis zur Wahl seines Nachfolgers bleibt Backovsky formal im Amt. 2017 feierte er mit über 600 Gratulanten und Persönlichkeiten das 50-jährige Priesterjubiläum. Sowohl Propst Maximilian Fürnsinn, als auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager sowie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner würdigten ihn als Menschen der Herzensgüte.

"Offenherzige Führung des Prälaten"

Bürgermeister Schmuckenschlager: „Ich möchte Prälat Bernhard Backovsky aus ganzem Herzen meine tief empfundene Dankbarkeit ausdrücken, sowohl im Namen der Stadt als auch ganz persönlich. Klosterneuburg verdankt der umsichtigen, offenherzigen Führung des Prälaten die enge Verbundenheit mit dem Stift."

Die Zusammenarbeit habe im Zeichen stetigem Kooperationswillens und der Verfolgung gemeinsamer Ziele zum Wohle der Stadt gestanden. „Sein Anliegen, das Stift zu öffnen, wirkte sich positiv auf das gesamte Gemeinschafts- und Kulturleben in dieser Stadt aus“, sagt Schmuckenschlager.

Ehrenbürger Backovsky

Die Verbindung des Rathauses mit dem Stift prägte in den letzten Jahrzehnten die Stadtgeschichte. Am 29. September 2006 erhielt Backovsky die Ehrenbürgerschaft. Er ist zudem Träger der Ehrenplakette von Klosterneuburgs Partnerstadt Göppingen.

Bio-Landbau und Öffnung des Stiftes

Sein Wirken war von wirtschaftlichen Reformen nach den Grundsätzen moderner und nachhaltiger Wirtschaftsweise geprägt. So wurden wesentliche Teile der landwirtschaftlichen Betriebe auf biologischen Landbau umgestellt und das Biomasse-Nahwärmewerk gebaut. Durch die Umgestaltung des bis dahin der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereiches der Sala Terrena erhielt das Stift neue Attraktivität und neue Ausstellungsflächen.

Sozialstatut zugunsten der Ärmsten

Ein Meilenstein im Wirken von Propst Backovsky war die Beschlussfassung über ein verbindliches Sozialstatut des Stiftes im Jahr 2000, mit dem sich das Stift dazu verpflichtet, jährlich zehn Prozent der Erträge seiner Betriebe für soziale und karitatives Projekte bereitzustellen. Das größte derartige Projekt ist die Aktion „Ein Zuhause für Straßenkinder“, das seit zwanzig Jahren von der Organisation Concordia getragen wird.

Werdegang