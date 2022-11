Zeitkapsel als Botschaft für zukünftige Generationen

„Nachdem 2014 Gesteinsteile der Türme auf den Stiftsvorplatz gefallen waren, ist Gefahr in Verzug gewesen und eine Sanierung notwendig geworden“, berichtet Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner. Gahleitner berichtete über die laufenden Renovierungsarbeiten an den Stiftstürmen im Rahmen der Leopoldi-Pressekonferenz. So seien die Türme in den Jahren 1882 bis 1889 in den jetzigen Zustand gebracht worden, 1989 bis 1994 sei eine Sanierung der 82 Meter hohen Türme erfolgt.

Die Renovierung sei „unglaublich arbeitsintensiv“, über 750 Teile sollen getauscht werden, derzeit seien zehn bis 25 Personen hauptsächlich niederösterreichischer Firmen pro Tag auf der Baustelle. „Unser Ziel ist es, dieses niederösterreichische Wahrzeichen für die Zukunft zu erhalten“, so der Wirtschaftsdirektor. Aus diesem Grund bringe sich das Land Niederösterreich auch bei den derzeit laufenden Renovierungsarbeiten ein, so werde die bis 2023 laufende Restaurierung der Türme mit 25 Prozent der Gesamtkosten von rund 5,5 Millionen Euro unterstützt, informierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Zeitkapsel Botschaft 2022

Im Zuge der Arbeiten sind Zeitkapseln entdeckt worden, und darum wolle man diesen Fund zum Anlass nehmen, um nach Abschluss der Arbeiten erneut eine Zeitkapsel mit aktuellen Inhalten zu hinterlegen, kündigte Mikl-Leitner an.

Anschießend an die Pressekonferenz wurde eine Botschaft für die neue Zeitkapsel unterzeichnet. Diese wird, so wie die bei den Renovierungsarbeiten gefundene Zeitkapsel, in der Kirchturmspitze deponiert. Unterzeichner waren: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Prälat Maximilian Fürnsinn, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Kämmerer Anton Höslinger und Stiftspfarrer Stadtdechant Reinhard Schandl. Der Inhalt der Botschaft gilt der zukünftigen Generation, wird daher nicht veröffentlicht. Nur die unterzeichnenden Personen durften ihn lesen.

