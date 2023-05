„Hütten bauen“ für die Senioren Klosterneuburgs

Am vergangenen Dienstag gab es hohen Besuch im sehr gut besuchten Seniorenclub der Stiftspfarre Klosterneuburg. Nunmehr schon zum dritten Mal war Prälat Maximilian Fürnsinn Gast im Seniorenclub, wofür sich der Seniorinnen und Seniren herzlich danken. In seinen Ausführungen meinte er, dass „Hütten bauen“ im biblischen Sinn so wichtig ist. Gerade der Seniorenclub ist so eine Hütte für ältere Menschen, wo sie sich in einer gemütlichen Atmosphäre gegenseitig austauschen können.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.