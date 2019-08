Drei Feuerwehren mit elf Fahrzeugen und 49 Mitgliedern. Vier Rettungstransportfahrzeuge, zwei Notarztfahrzeuge und 21 Sanitäter. Außerdem noch ein EVN-Techniker und der zuständige Rauchfangkehrer. Dieses Großaufgebot an Einsatzkräften forderte der Kohlenmonoxidaustritt in einem Mehrparteienhaus in der Klosterneuburger Wisentgasse letzten Montag. Dabei hatten die Bewohner noch Glück im Unglück. Niemand wurde verletzt, und nach knapp zwei Stunden konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ausgelöst hatte den Einsatz eine Ärztin, die im Wiener AKH zwei Bauarbeiter mit einer CO-Vergiftung behandelte. Da sie in dem Haus in der Wisentgasse an diesem Tag gearbeitet hatten, wurden die Klosterneuburger Einsatzkräfte alarmiert.

Verbrennungsmotoren als Gefahrenquelle

Bereits im Eingangsbereich des Wohnhauses konnte das Team um Einsatzleiter Benjamin Löbl eine erhöhte CO-Konzentration feststellen. Unter Atemschutz wurden daraufhin die Bewohner evakuiert und vom Roten Kreuz versorgt.

In der Wisentgasse kam es zum CO-Austritt, weil ein mit einem Verbrennungsmotor betriebenes Baugerät in dem Haus verwendet wurde. „Grundsätzlich sollte die Verwendung von Verbrennungsmotoren im Freien passieren. Falls das aber nicht möglich ist, muss eine ausreichende Belüftung des Raumes gewährleistet sein“, warnt Kommandant-Stellvertreter Benjamin Löbl vor einer solchen Vorgehensweise.

Aber nicht nur solche Geräte können zur Gefahrenquelle werden. Vor allem Vorfälle mit defekten Thermen, Durchlauferhitzern und Klimageräten sorgten in den letzten Monaten sogar für Todesfälle in Österreich. Daher empfiehlt Löbl, diese Geräte nicht nur durch Fachleute installieren zu lassen, sondern vor allem auch die regelmäßige Wartung durch diese durchführen zu lassen. Und als Schutz, sollte doch einmal Kohlenmonoxid austreten, kann ein CO-Warngerät Leben retten.

Solche Warngeräte tragen auch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettung immer bei sich. Dadurch werden nicht nur die Einsatzkräfte geschützt. Sie können auch rasch reagieren und andere vor der sonst nicht wahrnehmbaren Gefahr in Sicherheit bringen. Denn wenn man zu lange Kohlenstoffmonoxid ausgesetzt ist, kann dies auch tödlich enden.

„Sobald Kohlenstoffmonoxid eingeatmet wird, bindet es sich an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin genau an der Stelle, wo normal Sauerstoff gebunden wird.“ Eva Maria Redl-Wenzl, Intensivmedizinerin

„Sobald Kohlenstoffmonoxid eingeatmet wird, bindet es sich an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin genau an der Stelle, wo normal Sauerstoff gebunden wird, und verdrängt diesen nach und nach. Dadurch kann nicht mehr genügend Sauerstoff transportiert werden, und die Zellatmung wird beeinträchtigt“, erklärt Intensivmedizinerin und Ärztliche Direktorin des Landesklinikums Klosterneuburg Eva Maria Redl-Wenzl. Zunächst macht sich eine CO-Vergiftung durch Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Erbrechen und Schläfrigkeit bemerkbar. Bei höheren Kohlenmonoxid-Konzentration kommt es außerdem zu Verwirrungszuständen, und es kann sehr schnell zur Bewusstlosigkeit und in weiterer Folge zum Tod führen.

Wenn man tatsächlich Kohlenmonoxid ausgesetzt ist, sollte man sich sofort in ärztliche Behandlung begeben. In leichten Fällen reicht dann schon die Gabe von reinem Sauerstoff über eine Atemmaske. Bei schweren Vergiftungen muss der Patient intubiert und beatmet und so rasch wie möglich einer intensivmedizinischen Behandlung zugeführt werden.

Im Fall der Bewohner der Wisentgasse war dies nicht nötig, da die Einsatzkräfte perfekt zusammengearbeitet haben und so die Bewohner rechtzeitig evakuieren konnten.