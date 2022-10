Auch in Klosterneuburg: Orange Fahnen wehen gegen Gewalt

Traditionellerweise wird die Kampagne „Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ durch viele orange beleuchtete Gebäude rund um den Globus gekennzeichnet. 2022 werden in Klosterneuburg – im Sinne des Energiesparens – orange Bänder von Laternen flattern, orange Fahnen vor Gebäuden wehen und orange Handabdrücke auf Gehsteigen auf das Anliegen der Aktion aufmerksam machen: Stoppt Gewalt an Frauen!

Die Klosterneuburger Soroptimistinnen eröffnen „Orange the World“ mit Vorträgen und Diskussionen erfahrener Fachleute. Es sprechen die Leiterin des Frauenhauses St. Pölten Olinda Albertoni, Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl, Romeo Bissuti von der Männerberatung und der Psychotherapeut Heinrich Kraus.

Präsentiert wird das Booklet „Ist das schon Gewalt“ des Vereins „Frauen beraten Frauen“, und die Autorin Yvonne Widler liest aus ihrem neuen Buch „Heimat bist du toter Töchter“. Bei der Fishbowl-Diskussion zu der Frage „Wo beginnt Gewalt – wie können wir sie beenden“ sind neben den Podiumsgästen alle Gäste eingeladen, sich mit Fragen und eigenen Erfahrungen einzubringen. Die Spenden sind dem Frauenhauses St. Pölten gewidmet sowie der Online-Plattform „Sofias Home“.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.