Das kann Wildpinkeln, illegales Grillen & Co in Klosterneuburg kosten

Wenn Dornbirner im Sommer einen Grillabend in den öffentlichen Parks der Stadt planen, sollten sie aufpassen: Bei Verbot droht ihnen eine Strafe im fünfstelligen Bereich. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Informationsportals Betrugstest.com. Dafür wurden die Bußgelder für illegales Urinieren, verbotenes Grillen im Freien und falsches Entsorgen von Zigarettenstummeln in den zwanzig größten Städten in Österreich miteinander verglichen.

Höchststrafen in Dornbirn für Grillpartys im Freien

Bis zu 14.000 Euro für das Grillen im Freien trotz Verbot: Mit dieser hohen Strafe können Einwohner in der größten Stadt Vorarlbergs belangt werden. Mit 7.720 Euro geht auch das Ordnungsamt der Wiener Neustadt streng gegen die Grillfans vor. In Wels, Baden und Wien wird das Brutzeln im Grünen ebenfalls schnell zum Verhängnis: Das Bußgeld liegt bei maximal 7.270 Euro. Deutlich milder fallen die Strafen in Klosterneuburg, Klagenfurt am Wörthersee und Linz aus: Je 218 Euro beträgt die entgeltliche Ahndung in den drei Städten. In Graz fällt die feste Geldstrafe mit 30 Euro am geringsten aus.

Foto: Werner Müllner, Werner Müllner

Illegale Zigarettenstummel-Entsorgung kann teuer werden

Das falsche Entsorgen von Zigarettenkippen ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel – besonders in Salzburg. Mit einem Strafgeld von bis zu 41.200 Euro schiebt sich die Mozartstadt auf Platz eins im Bußgeld-Ranking. Eine beachtliche Summe von maximal 8.500 beziehungsweise 8.400 Euro muss in Linz und Leonding gezahlt werden, wenn die Zigarette auf den Boden geworfen wird.

Wiener Neustadt verlangt mit 7.720 Euro ein genauso hohes Bußgeld wie bei illegalen Barbecues, auch Klosterneuburg ahndet das Vergehen mit demselben Betrag wie das verbotene Feuer-Vergnügen: Das sind bei uns wieder „nur“ 218 Euro.

Foto: Ewald Ruhm

Dann doch lieber ein öffentliches Klo

In Wien und Wiener Neustadt wird das schnelle Entleeren der Blase ebenso schnell zum finanziellen Alptraum. Das Bußgeld liegt dort bei maximal 1.000 Euro, wobei sich dieses in der Bundeshauptstadt in Extremfällen sogar verdoppeln kann. Dem folgt Salzburg mit 500 Euro Strafe.

Klosterneuburg bleibt bei einer Strafhöhe für Alles: 218 Euro, wenn man beim „Wildpinkeln“ erwischt wird.