Bademeister: Vom Rasen mähen bis zum Leben retten

Liebevoll, aber doch ein wenig abwertend, werden sie im Volksjargon „Badewaschln“ genannt. Doch ihre Tätigkeit ist alles andere als minderwertig. Denn wenn sie nicht gerade Kinder vorm Ertrinken retten, haben die Bademeister noch viele andere wichtige Aufgaben in den Bädern zu erfüllen. Ein schöner Beruf, aber es werden immer weniger, die sich dieser Aufgabe widmen wollen. Aber woran liegt das?

Gastronomie und Tourismus stöhnen über Personalmangel und suchen verzweifelt Mitarbeiter. Das Problem dürfte sich aber auf fast alle Branchen ausbreiten. So auch auf die Bedemeister, die die Aufgabe haben, die Regeln in den Bädern zu überwachen und zu kontrollieren. Um auch den Badespaß in Frei- oder Strandbädern gewährleisten zu können, fehlt vielerorts das Personal. Besonders Menschen für die Badeaufsicht sind schwer zu finden. Wie steht es da um Klosterneuburgs Bäder?

„So weit ich das Überblicken kann, kommen wir derzeit noch mit unserem Personal aus.“ Michael Kölbl Bademeister

„So weit ich das Überblicken kann, kommen wir derzeit noch mit unserem Personal aus. So schlimm wie beispielsweise in Kärnten ist es bei uns sicher noch nicht“, sagt einer, der es wissen muss. Michael Kölbl, sichtlich durchtrainiert, ist so etwas wie der Ober-Bademeister im Klosterneuburger Strandbad.

Durchtrainiert und bereit zur Hilfestellung. Michael Kölbl liebt seinen Beruf. Foto: Hornstein

Zwei Gruppen mit jeweils acht Mitarbeitern kümmern sich derzeit um die Einhaltung der Baderegeln und die Erhaltung des Strandbades, das durch die umfangreichen Renovierungsarbeiten derzeit in neuem Glanz erstrahlt. Davon haben vier Kräfte die Badeaufsicht. Zwei stehen am Rand des Schwimmbeckens und zwei am Altarm. „Das ist zwar sehr personalintensiv, aber die Mindestanforderung an die Sicherheit“, versichert Kölbl, denn das Wichigste bei der Badeaufsicht sei die Beobachtung und die könne man nur zu zweit zufriedenstellend bewerkstelligen.

Schon im Vorfeld erkennen geschulte Bademeister-Augen, wer im Trubel des Treibens im Wasser in Not gerät. Und Kölbl ist einer, der mit seinen 17 Dienstjahren als Bademeister dieses geschulte Auge hat. „Wir sehen das bereits in den Gesichtern der Badegäste und leiten sofort die Hilfsmaßnahmen ein.“

Der gute Rat von älteren und erfahrenen Kollegen wird oft nicht so gerne angenommen. So hat man Kölbl in seiner ersten Saison als Bademeister geraten, keine Wertgegenstände und Handys in den Hosensack zu stecken. Denn die Hilfe wird akut notwendig und Zeit zum Leeren der Taschen wäre keine gegeben. „Nach ein paar Wochen habe ich dann beobachtet, wie ein kleines Mädchen von der Oberfläche des Wassers verschwindet. Ich bin ihr natürlich, ohne zu überlegen, sofort ins Wasser nach gesprungen und hab das Kind an Land gebracht. Mein Handy war damit Geschichte.“

Wer glaubt, dass so eine Rettung Dankbarkeit bei den Eltern auslöst, könnte sich auch irren. Kölbl: „Die Eltern reagieren da manchmal etwas komisch. Aber ich weiß, dass das aus schlechtem Gewissen über mangelnde Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht herrührt. Das darf man ihnen nicht übel nehmen. Man darf das nicht überbewerten.“ Dass Eltern jedoch bei ihm Protest einlegen, wenn er Kinder, die die Baderegeln nicht einhalten, maßregeln muss, versteht Kölbl schon weniger. Aber im Großen und Ganzen seien die Badegäste sehr diszipliniert. Aber nicht nur Leben werden von den Bademeistern gerettet. Sie sind zuständig für die Erstversorgung bei Verletzungen bis hin zum Bienenstich, und, wenn es nicht anders geht, zur Alarmierung der Rettung. Diese Hilfeleistungen kämen an starken Badetagen zehn bis 15 Mal vor.

Am 15. September ist dann die Badesaison zu Ende. Nicht aber die Arbeit für die Mannschaft des Strandbades. Nun heißt es eben, die Schäden, die im Laufe der Badesaison entstanden sind zu reparieren und das gesamte Strandbad in Schuss zu halten. Und da fehlt es dann meistens an Personal. „Es geht nicht nur um die Bademeister, sondern prinzipiell um den Mangel an Personal“, meint Kölbl. Aber warum ist das so? „Es könnte daran liegen, dass durch die Kürze der Saisonarbeit meistens kein Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend gemacht werden kann. Der Verdienst ist gar nicht so schlecht und der Job eigentlich wunderschön. Außerdem kann er ein Einstieg für eine Gemeindekarriere sein.“

