Klosterneuburger Jugend geht baden

Erstmals geht die Sommeraktion der Jugendkarte an den Start: Während der Ferien können heuer alle mit gültiger jCard in der ersten sowie letzten Ferienwoche gratis ins Strandbad Klosterneuburg.

Alle jCard-Besitzer können im Sommer 2023 erstmals gegen Vorweis der gültigen jCard das beliebte Klosterneuburger Strandbad kostenlos besuchen. Damit können die Ferien auch bei großer Sommerhitze so richtig erholsam gestartet werden und im August die letzten freien Tage in vollen Zügen genossen werden, bevor der Schulalltag von Neuem beginnt.

Die Aktion ist gültig in der ersten Ferienwoche, 01. bis 08. Juli, sowie in der letzten, 26. August bis 03. September – in Verbindung mit einem Lichtbildausweis (z.B. Schülerausweis).

Strandbad Klosterneuburg

Strandbadstraße 16, 3400 Klosterneuburg

01. Mai bis 31. August von 09.00 bis 20.00 Uhr, 01. bis 15. September von 09.00 bis 19.30 Uhr bei Schönwetter geöffnet. www.klosterneuburg.at/Strandbad

Das seit 1913 bestehende städtische Strandbad Klosterneuburg (1878 bis 1913 Engelbad) beherbergt auf seinem ca. 28ha großen Erholungsareal neben den klassischen Schwimmbeckenanlagen auch einen naturbelassenen Donau-Altarm und eine Kleingartensiedlung mit teilweise historischen Kabinen und Badehäuschen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.