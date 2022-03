Das Ende der Winterruhe: Mountainbiken in Weidlingbach

Mit den ersten frühlingshaften Temperaturen begrüßt der Wienerwald zum offiziellen Saisonstart Radler auf 1.350 Streckenkilometern. Um das Radfahren noch attraktiver zu gestalten, wurde das Streckenangebot um mehr als zehn neue Verbindungswege und Zubringer erweitert.

„Egal ob sportliche Runde zum Ausgleich oder gemütlicher Ausflug mit der Familie, es freut mich, dass Erholung im Wald für Radfahrer wieder möglich ist“, betont Landesrat Jochen Danninger.

Fokus auf Qualitätssteigerung und -sicherung

Auch der Mountainbike Trailpark Weidlingbach bietet seit 2016 eine Flow-Line und eine Fun-Line an. Die Flow-Line richtet sich an jene Teilnehmer, die in das Flow-Abenteuer hineinschnuppern möchten. Eine Fun-Line weist ein anspruchsvolleres Streckenprofil auf, bei dem auch Profis ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

Beide Strecken starten unweit vom Landgasthof Windischhütte und enden in der Nähe der Steinriegelstraße. „Wir freuen uns, dass die Saison offiziell beginnt und sind guter Dinge, dass der Trail auch dieses Jahr wieder frequentiert genutzt wird“, so der Trailpark Weidlingbach.

Für den Wienerwaldtourismus ist es besonders wichtig den Fokus auf die Qualitätssteigerung und -sicherung zu legen. Dabei soll eine umfangreiche Beschilderung ein Abbiegen auf illegale Wege künftig verhindern. Es ist wichtig ein gutes Angebot von attraktiven Strecken anzubieten, damit Mountainbiker jeder Könnerstufe in auf den dafür vorgesehenen Strecken bleiben können.

Oitzinger: Auf Routen bleiben und auf das Wild achten

Der Wienerwald etabliert sich als beliebtes Freizeit- und Erholungsgebiet, aber gleichzeitig auch als Arbeitsplatz sowie Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Dahingehend ist es auch notwendig, dass sich alle Benutzer fair und rücksichtsvoll verhalten, damit ein reibungsfreies Miteinander funktioniert.

„Bitte bleiben Sie daher auf den beschilderten und freigegebenen Routen, respektieren Sie die Ruhezeit der Wildtiere in der Morgen- und Abenddämmerung und beachten Sie zur eigenen Sicherheit die forstlichen Sperrgebiete“, appelliert Gerald Oitzinger, Betriebsleiter der Österreichischen Bundesforste im Wienerwald, zum Saisonauftakt an die Freizeitsportler.

Die Winterpause ist nun vorbei und der Wienerwald heißt wieder alle Mountainbiker auf einem verbesserten Streckennetz willkommen.

Alle Informationen unter: https://www.wienerwald.info/mountainbiken

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden