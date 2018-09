Alles schon gesehen und erlebt, das es so in puncto Kulinarik gibt? – Mitnichten. Denn kommendes Wochenende macht das European Street Food Festival in Klosterneuburg Station. Die NÖN sprach vorab mit dem Showproduzenten und Catering Profi Jochen Auer.

„Nachdem sich Street Food in den USA und Deutschland schon einige Jahre bewährt hatte, war es an der Zeit das Thema auf professionellste Art und Weise auch in Österreich umzusetzen“, erzählt Auer über die Idee mit Essen eine Tour zu starten. Dies scheint auch gelungen, denn seit November 2015 haben über zwei Millionen Menschen das European Street Food Festival besucht.

„Das New Zealand Maori Steak – das bekommt man woanders definitiv nicht.“ Jochen Auer, Catering-Profi

Und was ist daran besonders? – „Besonders ist die Vielfalt der Gerichte aus aller Herren Länder. Man kann bei uns von Mexiko bis Australien in kürzester Zeit auf kulinarische Art und Weise reisen“, sieht Auer den großen Vorteil an der internationalen Besetzung. Er hat natürlich auch einen Favoriten, der ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt: „Das New Zealand Maori Steak – das bekommt man woanders definitiv nicht.“ Doch es sei wirklich für jeden etwas dabei, verspricht der Catering-Profi.

Da aber auch das Auge mitisst, haben sich die Veranstalter für Klosterneuburg etwas einfallen lassen. „Am Samstag-Abend bieten wir in Klosterneuburg ein besonderes Highlight. Die Fassade des ehemaligen Kinos am Rathausplatz wird mittels Lichtprojektion vom Verein Geh.Beat zusammen mit Jugendlichen bemalt“, verrät Auer.

Das Festival setzt neue Maßstäbe. Die Vielzahl an verschiedenen Gerichten und auch die Qualität der direkt vor Ort frisch zubereitenden Speisen sei einzigartig, so die Veranstalter.