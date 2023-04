Kahlschlag bei der Aufforstung

Das Strombad Kritzendorf ist nicht nur für Bewohnerinnen und Bewohner eine grüne Oase, sondern auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher genießen die teils unberührte Natur. Auf Höhe des Villenstrands wurde in diese Natur allerdings massiv eingegriffen. Junge Bäume sollten aus der Anlandungsfläche einen Auwald entstehen lassen. Dagegen hatte augenscheinlich jemand etwas und sägte beziehungsweise knickte die jungen Pflanzen ab. Für die „viadonau“, Eigentümer des Treppelwegs, ist dies alles andere als ein Kavaliersdelikt.

Das Aufforstungsprojekt am Villenstrand bekommt grundsätzlich viel Unterstützung von Bewohnerinnen und Bewohnern des Strombads. Die Bitte wurde allerdings nicht von jedem erhört. Foto: NÖN, Heindl

Zahlreiche Jungbäume, die von der „viadonau“ gepflanzt wurden, sollten aus der Anlandungsfläche, die nur mit eine paar kleinen Sträuchern und Gräsern bewachsen war, einen stattlichen Auwald entstehen lassen. „Auch dient eine Beschattung der Fläche der Bekämpfung von Neophyten wie dem Japanischen Staudenknöterich“, erklärt Christoph Caspar, Pressesprecher der „viadonau“, eine weitere Intention beim Setzen der Initialpflanzungen.

Kein Kavaliersdelikt

„Bedauerlicherweise werden entsprechende Bemühungen durch Vandalismus gefährdet“, ist für Caspar diese Art der Zerstörung völlig unverständlich. Grundsätzlich versuche man, solche Themen über Aufklärung der Bevölkerung – zum Beispiel in direkten Gesprächen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern während der Arbeit vor Ort – zu lösen. Außerdem werden die Intentionen der „viadonau“ natürlich auch über Medien kommuniziert.

Wenn diese Aufklärungsarbeit allerdings nicht entsprechend funktioniert und Bäume – wie in diesem Fall im Strombad – zerstört werden, müssen die Verursacher auch mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. „Letztlich handelt es sich hier aber um Sachbeschädigung und wir werden das in Zukunft auch zur Anzeige bringen“, bekräftigt Caspar, dass die „viadonau“ in solchen Fällen in Zukunft kein Auge mehr zudrücken wird.

Andererseits sei aber auch positiv zu erwähnen, dass die meisten Personen, die vor Ort im Strombad Kritzendorf angetroffen werden, die Maßnahmen begrüßen und einzelne Bewohnerinnen und Bewohner die „viadonau“ bei der Bekämpfung der Neophyten unterstützen.

