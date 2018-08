Am Sonntag gegen 13 Uhr wurde ein Großaufgebot an Rettungskräfte zur Donau auf die Höhe des Kritzendorfer Strombads alarmiert: Mehrere Personen würden in der Donau treiben. Fünf Feuerwehren aus zwei Bezirken sowie die Berufsfeuerwehr Wien und der Rettungshubschrauber Christophorus 9 wurden an die Einsatzstelle beordert.

Mit mehreren Booten suchte man nach den treibenden Personen. Doch bald gab es Entwarnung. "Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass es sich nur um eine Person auf einer Luftmatratze handelte. Dieser ließ sich das schöne Wetter nicht entgehen und trieb seelenruhig die Donau stromabwärts. Somit konnten alle Einsatzkräfte in die Feuerwehrhäuser einrücken", meldete die Feuerwehr Klosterneuburg.

Wie heute.at bereits am Sonntag berichtete, hatten insgesamt drei Burschen "in der Donau ihren Spaß, ließen sich auf einer Luftmatratze durch das Wasser treiben – Fehlalarm!"