Langsam erwacht das Strombad Kritzendorf aus seinem Winterschlaf. Anfang April ist traditionell der Start der neuen Saison. Aber noch immer lässt der vergangene Winter so manchen Pächter nicht los. Im Speziellen geht es um den Winterdienst, den die Stadtgemeinde Klosterneuburg für das Strombad beauftragt hat. So mancher Pächter, der den Winter über nicht in Kritzendorf ist, fühlt sich benachteiligt, weil er – ebenso wie alle anderen – für diesen Dienst zahlen muss.

Schnee räumen, streuen und kehren – Diese Arbeiten werden seit einigen Jahren im Strombad von der Firma Attensam durchgeführt. Die Kosten dafür betragen etwa 30.000 Euro im Jahr. Nun wandte sich die Pächterin einer Kabine (sie möchte anonym bleiben) an die NÖN. „Dieser Dienst ist für die Hauptwohnsitzler und geht auf Kosten aller Pächter“, so ihr Vorwurf.

Alternative: eine Sperre

„Die Hauptstraßen müssen geräumt werden“, erklärt der zuständige Stadtrat Martin Czerny. Da Einsatzfahrzeuge auch im Winter in das Strombad gelangen können müssen, ist dieser Dienst notwendig. Allerdings werden nur die Hauptwege geräumt.

„Wir müssen das machen, genauso wie wir für den Erhalt der Straßen verantwortlich sind. Wenn irgendwo ein Schlagloch ist, müssen wir das auch ausbessern“, so Czerny weiter.

„Dieser Dienst für Hauptwohnsitzler und geht auf Kosten aller Pächter.“ Eine Pächterin aus dem Strombad Kritzendorf

Einige Jahre hindurch hat die Stadtgemeinde Klosterneuburg selbst den Winterdienst übernommen. Bei einer Kassaprüfung durch den Landesrechnungshof wurde die Stadtgemeinde allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass sie diesen Dienst, da es sich um einen Betrieb handelt, an eine andere Firma vergeben müsse.

„Die Alternative (zum Winterdienst, Anm.) wäre, dass das Strombad vorne abgesperrt wird“, weist Czerny nochmals auf die Notwendigkeit des Winterdiensts hin.

Saisonstart in dieser Woche

In diesem Jahr muss der Winterdienst allerdings hoffentlich nicht mehr ausrücken – zumindest nicht in den nächsten Wochen. Denn die neue Saison steht bereits in den Startlöchern. Das „Donau Restaurant & Brauerei“ ist wieder geöffnet, das Wasser aufgedreht, und auch der Kiosk startet am 1. April in die neue Saison.

Damit sich das Strombad dann auch wieder von seiner besten Seite zeigen kann, findet am Samstag, 30. März, die Au-Säuberung statt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Strombad-Parkplatz.

Wer auch in seinem eigenen Garten mit einem Frühjahrsputz in die warme Jahreszeit starten will, kann bereits jetzt den Grünschnitt in einem großen Container am Parkplatz entsorgen. Für die Sperrmüllentsorgung stellt die Stadtgemeinde in Absprache mit dem Verein Donausiedlung am Samstag, 13. April, zum ersten Mal in diesem Jahr einen Sammelcontainer auf. Von 8 bis 14 Uhr gibt es dort dann auch gratis Kompost, damit die Gärten auch in diesem Jahr wieder voll erblühen können.