Die Riviera vor den Toren Wiens: Seit über einem Jahrhundert zieht das Strombad Kritzendorf die Menschen in seinen Bann – mit einer Ausnahme: mich. Bisher kannte ich das Strombad eigentlich nur als Arbeitsplatz, durch den ich meist bei sengender Hitze gehetzt bin. Ich bin auch nicht unbedingt ein Fan vom Baden in der Donau. Also keine gute Kombination, um ein Fan vom Strombad zu werden. Aber nun habe ich mich auf den Weg gemacht, um das Strombad mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und ich muss zugeben: Der Ort versprüht eine Magie und ein Flair, die auch mich eingenommen haben.

Gemeinsam mit meiner Tochter machte ich mich auf den Weg, um abseits der bekannten Liegewiese und des Rondeaus das Strombad zu erforschen.

Künstlerisches Erholungsgebiet

An heißen Sommertagen pilgern Kritzendorfer, Klosterneuburger und viele Wiener an den Donaustrand. Der Weg durch das Rondeau und die Brücke ist allen bekannt. Aber das Strombad hat viel mehr zu bieten als nur Badespaß. Kleine Hütten, von historisch bis modern, zieren die Wege abseits des Donaustrands. Liebevoll gepflegte Gärten und wilde Natur treffen genauso aufeinander wie Erholungssuchende und Sportbegeisterte. Es ist eine einmalige Mischung, die das Flair dieses Ortes ausmacht und verstehen lässt, warum das Strombad für viele Künstler seit jeher eine Inspirationsquelle war und ist.

Es ist dieses Urlaubsgefühl, das man vielleicht eben von der Riviera kennt, das man auch so nahe spüren kann. Hätte man dort ein Appartement mieten können, wären wir sicher länger geblieben.