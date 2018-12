Der mit einer Pistole bewaffnete Täter erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete zu Fuß in Richtung Klosterneuburg.

Alarmfahndung läuft

Die Polizei fahndet nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann mit heller Hautfarbe. Der Täter soll mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke sowie mit einer grauen Schirmkappe bekleidet gewesen sein

Keine Verletzten

Der Täter dürfte einen Karton bei sich haben und soll mit einer Pistole bewaffnet sein. Bei dem Raubüberfall wurde niemand verletzt.

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter Tel.: 059133-220100 oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter Tel.: 059133-30-3333 erbeten. Mehr dazu lest ihr in der nächsten Printausgabe der Klosterneuburger NÖN.