1. Mai-Feier in Maria Gugging: Höchster Feiertag der Sozialdemokraten

Die sozial-demokratische Arbeiterpartei war der Vorläufer der SPÖ, womit der Tag der Arbeit historisch einer der höchsten Feiertage der Sozialdemokraten wurde.

Am Montag, 1. Mai, lud die Stadtpartei zum traditionellen Feiern im Volksheim Maria Gugging ein. Zum Start des Festes wurde das Bier vom ersten Fass spendiert.

Als Ehrengast war Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan anwesend: „Ich freue mich, weil ich merke, dass innerhalb der Partei alles wieder in Schwung kommt.“ Er wendet sich in einer kurzen Rede an die Anwesenden des Festes und erzählt von der Geschichte der SPÖ, den Problemen sowie den Herausforderungen der letzten Jahre. Er richtete noch einige motivierende Worte an die Gäste, bevor eine langjährige Funktionärin der SPÖ geehrt wurde.

Begleitet wurde das 1. Maifest kulinarisch sowie musikalisch, was für eine ausgelassene Stimmung sorgte.

