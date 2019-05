2.233 Unternehmen und 5.393 Arbeitsplätze: Der 1. Mai ist ein guter Zeitpunkt, die Arbeitswelt unter die Lupe zu nehmen. Und das zeigt: Der Klosterneuburger Markt ist im Wandel. „Veränderungen gehen rasant vor sich, Branchen verändern und erneuern sich selbstständig – Prognosen sind da wenig zielführend“, erklärt Wirtschaftskammer-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel.

Der Weg ist ungewiss, doch die Richtung bekannt: Jobs in Mechatronik, Labor, technischen Branchen, IT und Digitalisierungsbereichen nehmen zu. In Klosterneuburg sind Arbeitsplätze im Labor verbreitet, „aber auch im Handel und im Dienstleistungssektor. Vor allem im technischen und gewerblichen Bereich – beispielsweise Installateur oder Tischler – oder in der Gastronomie werden Arbeitskräfte und da vor allem Fachkräfte gesucht“, bilanziert der WK-Chef.

Bilanz in Stadt: 35 Lehrlinge gesucht

Diese Branchen sind es auch, die die Angestellten von morgen ausbilden: Etwa 35 Lehrstellen sind in Klosterneuburg frei. Oelschlägel: „IST Austria, Elektrovac, aber auch kleinere Betriebe wie Blumen Kolb oder Friseure suchen Lehrlinge.“ Dazu kommen Stellen der Spar- oder Billa-Filialen, deren Mitarbeiter in der Arbeitsplatz-Zahl der Wirtschaftskammer Klosterneuburg nicht miteingerechnet sind.

Die Angestellten der großen Supermarkt-Ketten miteinbezogen, schätzt Oelschlägel, dass um die 6.000 Arbeitsplätze in der Babenbergerstadt sind. Aber: „Die Tendenz ist leicht rückläufig, wobei das verschiedene Gründe haben kann, wie Digitalisierung, Standortverlegung und Rationalisierung“, weiß der Wirtschafts-Experte aus Klosterneuburg.

„Veränderungen gehen rasant vor sich, Branchen verändern und erneuern sich selbst ständig.“ WK-Chef Friedrich Oelschlägel über den Arbeitsmarkt

Ebenfalls sinkend: Die Quote an Klosterneuburgern, die beim AMS Tulln gemeldet sind.

Insgesamt waren es am 31. März 573 Babenbergerstädter, die auf Jobsuche sind – davon 270 Frauen und 303 Männer.