Klosterneuburger Kinderhilfe-Büro: Ein Regenbogen über NÖ

„Rainbows“ hat nun endlich eigene Räume, von denen aus alle Angebote für Klosterneuburg und ganz Niederösterreich organisiert werden. Ein Grund zum Feiern, daher öffnete man gleich die Türen für alle, die sich informieren wollen.

„Rainbows“ unterstützt und begleitet Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen wie nach der Trennung der Eltern oder nach dem Todesfall eines geliebten Menschen. Seit Sommer ist „Rainbows“ auch ganz einfach im ehemaligen Gebäude der Bezirkshauptmannschaft in der Leopoldstraße, im 2. Stock erreichbar. Beratungen für Eltern finden in den liebevoll eingerichteten Räumen ebenfalls statt.

Am Tag der offenen Tür gewährten die Mitarbeiterinnen Marion Wallner, Landesleitung, Conny Stoits-Gierlinger, Bereichsleitung für NÖ-Ost und Alexandra Pokorny, Sekretariat sowie die Mitarbeiterinnen, die die Rainbows-Gruppen und Trauerbegleitungen mit den Kindern in Klosterneuburg und Tulln durchführen, Cathi Schröck und Cornelia Gundacker Einblick in ihre Arbeit.

„Bei uns werden die in der Krisenzeit heftigen Gefühle der Kinder frühzeitig bearbeitet, sodass ein langer Leidensweg vermieden werden kann und sie werden in ihrem Selbstwert gestärkt“, erklärt Landesleiterin Marion Wallner. Zum Empfang erhielt daher gleich jeder Gast einen Schmetterling mit einer Kinder-Schokolade darin, auf dem das Motto stand: „Jedes ausgelebte Gefühl ist ein Schritt in Richtung Verarbeitung.“

Am Abend wurde die Büroeröffnung gefeiert. Anwesend waren: Abgeordneter zum Landtag Christoph Kaufmann, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Leiter der Außenstelle der BH Tulln Edmund Strauß, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Vize Roland Honeder und Stadträtin Maria Theresia Eder, Rudolf Koch vom Unterstützungskomitee Rainbows-NÖ. Die Redner fanden wertschätzende Worte für die Rainbows-Arbeit. „Der Regenbogen möge sich von Klosterneuburg über ganz Niederösterreich spannen“, so der Wunsch des Bürgermeisters Stefan Schmuckenschlager.

