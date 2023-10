Stadtmuseum und Musikschule luden in Klosterneuburg ein

Bei herrlich mildem Herbstwetter luden Stadtmuseum und Musikschule Klosterneuburg am Kardinal Piffl-Platz zum Tag der offenen Tür. Von den Musikschülerinnen und -schülern war in verschiedensten Kombos, quer durch alle Stilrichtungen, wechselweise In- und Outdoor für Unterhaltung und Kostproben ihres Könnens gesorgt, während die Besucher durch die Dauerausstellung schlendern oder im reichhaltigen Bücher- und Ansichtskartenschatz des Museums stöbern konnten. Erfreulicherweise ist unter jungen Menschen reges Interesse zu verzeichnen, sich neben Studium oder ähnlichem als Museumsführer zu engagieren.

So präsentierte einer der Nachwuchs-Guides, Christopher Eistert, der auch Stadtführungen für Kinder macht, die Ausstellung. Auch der Museumsverein konnte sich freuen, am Tag der offenen Tür ein neues Mitglied gewonnen zu haben. Das Buffet wurde vom Elternverein der Musikschule sowie vom Museumsverein bestritten, auch das Personal des Museums steuerte selbst gebackene Kuchen bei. Der Tag der offenen Tür war gut besucht und begeisterte Erwachsene wie Kinder.