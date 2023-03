Aus Klosterneuburg nach Europa: „Apfelstrudel“ ist das Eis des Jahres

„Wenn meine Kinder wüssten, wo ich jetzt bin...“: Ja, während der Schulzeit am Montag Vormittag weilte Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager bei der Vorstellung der Europäischen Eissorte des Jahres im Klosterneuburger Eissalon Leonardelli. Diese – nämlich mit Geschmack Apfelstrudel – ließ der Bürgermeister jedoch links liegen und bestellte Zitroneneis. Das wiederum ist eine jener Sorten, die in der Herstellung am schwierigsten ist, weiß Eismacher Franz Leonardelli. Nicht entgehen ließen sich das Eis am Vormittag auch Stadträtin Maria Theresia Eder oder Kierlings Ortsvorsteher Markus Fuchs.

Ein Eis für ganz Europa

Ja, Europa sieht dieses Jahr nach Österreich, wenn es um die Eissorte des Jahres geht. Die österreichischen Eissalonbetreiber haben sich dazu auf die neue Sorte „Apfelstrudel“ geeinigt. „Da gehört natürlich Apfel hinein, und Zimt, weiter macht sich jeder Eismacher sein Rezept“, schildert Andrew Nussbaumer, Sprecher der österreichischen Eissalonbetreiber, bei der Vorstellung der Sorte im Klosterneuburger Eissalon Leonardelli. „Ausländische Eissalsons erhalten Grundanweisungen, wie das Eis zu machen ist“, und dürfen anschließend kreativ werden.

Zur Präsentation geladen hatten die Österreichischen Eissalonbetreiber gemeinsam mit Luca Alberti, Sprecher der italienischen Eissalonbetreiber in Österreich. Wirtschaftlich stehe die Branche vor Herausforderungen, große Unsicherheiten bestehen in diesem Jahr in Bezug auf Energie- und Rohstoffkosten. Dennoch, betont Nussbaumer, blieben die Preise in Österreich moderat.

In Klosterneuburg mischt mit Mona Leonardelli schon die vierte Generation im Eisgeschäft mit. Die „Eis-Dynastie“ begann mit ihrem Urgroßvater vor mittlerweile über 100 Jahren. Ihr Vater Franz Leonardelli führt die Eissalons der Familie in dritter Generation, „noch“, wie er sagt, denn dank Tochter Mona und deren Mann David könne er sich bald zurücknehmen. „Die Klimakrise“ nennt Mona Leonardelli als größte Herausforderung für ihr Geschäft. „Glücklicherweise hat mein Vater hier schon früh Schritte in die richtige Richtung gesetzt.“

