Klosterneuburger Bank war in Orange getaucht

Die Kampagne „Orange the World“ wurde von UN-Women ins Leben gerufen. Der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“ ist ein jährlich am 25. November stattfindender Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Der Frauen-Club „Soroptimistinnen Klosterneuburg“ nahm letzten Freitag die Gelegenheit wahr, um mit einem Info- und Diskussionsabend im Festsaal der Raika Klosterneuburg auf das Thema Gewalt an Frauen hinzuweisen.

Mit einem Beispiel aus der eigenen Gastronomievergangenheit machte Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann auf die Gefahr des Wegschauens aufmerksam: „Ich bin froh, dass wir hier in Klosterneuburg mit dieser Veranstaltung das Thema Gewalt an Frauen ´nach außen tragen können.“

Auch Stadträtin Maria Theresia Eder ist davon überzeugt, dass man dieses Thema immer am Köcheln halten muss. Es sei wichtig, ständig daran zu arbeiten, denn „man sieht ja immer nur die Spitze des Eisbergs.“ Österreich werde aber langsam wachgerüttelt.

„Mein Herz schlägt für den Gewaltschutz“, so die feurige Rede der Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl, die sich mit einer eigenen Plattform des Themas annimmt. „Wir brauchen in der Gesellschaft mehr Verbundenheit und genau deshalb bin ich heute hier“, so Fiegl weiter. Fiegl als Gründerin und Leiterin der Plattform: „Es ist eine Lebensaufgabe, meine Kraft und meine Liebe der Entwicklung und Förderung von Menschen zu widmen.“

