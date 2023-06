Auf der Suche nach allem, was in Klosterneuburg „kreucht und fleucht“

Um 13:46 sieht Andiela auf die Uhr. Sie will gerade ihre Schätzung abgeben, wie viele Arten in Klosterneuburg gefunden wurden. „13:46, also hab ich mir gedacht ich schreib 1.346“, sagt sie einige Zeit später, als sie als Siegerin des Schätzspiels auf die Bühne gebeten wird. Manchmal muss man eben nur den richtigen Zeitpunkt erwischen.

Und das richtige Wettter: Denn am Samstag, als der Biosphärenpark Wienerwald am Versuchsgelände Agneshof der HBLA zum „Fest der Artenvielfalt“ lädt, ist auch das genau richtig. Sonnenschein, nicht zu heiß. Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß dankt Klosterneuburgs Stadtrat und Biosphärenpark-Botschafter Leopold Spitzbart auch dafür, jedenfalls aber für die gute Zusammenarbeit und die Organisation des Festes. „Sieben Jahre“, erzählt der, habe er an den Vorbereitungen gearbeitet, von der Idee bis zur über die Pandemie-Pause bis zur Realisierung am vergangenen Wochenende.

Wissenschafts- und Volksfest in Einem

Auf Einladung des Biosphärenpark erforschten über 80 Expertinnen und Experten von Freitag mittag weg 24 Stunden lang die Natur um Klosterneuburg. Und katalogisierten in ihrem jeweiligen Fachgebiet alle Arten, die ihnen unterkamen. Von Pilzen über Wildbienen bis zu Gräsern, Käfern, Vögeln, Schmetterlingen und Nachtfaltern. Besonders erfreut zeigten sich die ExpertInnen heuer über den Fund der Großen Quelljungfer (Cordulegaster heros), die größte Libellenart Europas und der Sägeschrecke (Saga pedo), einer der wenigen FFH-Arten unter den Heuschrecken, welche im östlichen Österreich nur an ganz wenigen Orten vorkommt. Im Gebiet von Klosterneuburg besiedelt sie noch einige trocken-warme Wiesen, welche nicht oder nur ganz spät gemäht werden dürfen. Klosterneuburg beherbergt einige der artenreichsten Wiesen Österreichs und die Trockenwiesen stehen momentan in voller Blüte. Bei den Orchideen wurden zum Beispiel die seltene, rosa blühende Hummel-Ragwurz (Ophrys holoserica), die Adria-Riemenzunge (Himantoglossum adriaticum) oder das Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea) gesichtet. Auch die Pannonien-Kratzdistel (Cirsium pannonicum) und das Große Kreuzblümchen (Polygala major) zählten zu den botanischen Raritäten. Highlights bei den Pilzen war der in Österreich sehr selten vorkommende Zwerg-Schwefelkopf (Hypholoma subviride) und der Hütchenbildende Weißfäuleschichtpilz (Sylobolus subpileatus). Sie zählen beide zu den Totholzpilzen, die dicke, stark zersetzte Bäume brauchen, wie sie in etwa in den Kernzonen im Biosphärenpark Wienerwald vorkommen. Aber auch Mehltaue, also Pflanzenparasiten, sind bei den Pilzen stark im Vormarsch. Manche dieser Arten können Probleme wie verminderten Fruchtertrag mit sich bringen.

Ein Fest für die ganze Familie

Wie viele Arten in 24 Stunden gefunden wurden, war Inhalt des Schätzspiels am „Fest der Artenvielfalt“, dem „Publikumsteil“ der Artenvielfalts-Parade. 1.383 waren es, darunter so interessante Funde wie die Mörtelbiene. Zu diesem Teil gehörten auch Führungen für Interessierte durch verschiedene Ecken des Biosphärenparks, Nachtführungen sowie solche am Nachmittag. Dabei konnten Fledermäuse aus der Nähe betrachtet werden, seltene Pflanzen wie das Mädesüß auf Wiesen gefunden und auch der Unterschied zwischen horizontal und vertikal grabenden Regenwurmarten erörtert werden.

Samstag nachmittag verwandelte sich schließlich der Agneshof der HBLA Klosterneuburg zum Zentrum der Artenvielfalt. Wie zur Begrüßung aufgestellt und ein echter Publikumsmagnet: Der Stand der „Umweltspürnasen“. Sie zeigten Wassertiere, etwa eine Erdkröte. Und Wasserwanzen. „Eine davon in die Regentonne, und Sie haben keine Gelsen mehr“, verspricht der Experte. Leider waren sie nicht zu verkaufen, die könnten wohl einige in Klosterneuburg gerade gut brauchen.

Mona und Felix bei den "Umweltspürnasen" Foto: NÖN, Grabler

Die Krux an der Geschichte: Viele Nützlinge helfen uns in der Natur, die Schädling in Schach zu halten. Nur brauchen wir den Lebensraum für all ihre Entwicklungsstadien, wie auch Biosphärenpark-Führerin Silvia erklärt. Wer mit Marienkäfer und Florfliege, beziehungsweise deren Larven, Blattläuse bekämpfen möchte, braucht auch Nahrung fürs erwachsene Tier.

Der Biosphärenpark Wienerwald veranstaltete ein Quiz für die anwesenden Kinder, die Bundesforste präsentierten Wissenswertes über Waldtiere und Bäume im Wienerwald. Birdlife versorgte mit Wissen über Vogelarten, Experten ihrer Fächer zeigten Naturvielfalt von Faltern bis zu Orchideen. Mit an Bord der Naturschutzbund, der über seine Tätigkeit informierte, das Naturhistorische Museum Wien, und Natur im Garten, die mit praktischen Tipps aufwarten konnten.

Viel zu schnell neigte sich der Nachmittag wieder dem Ende zu, in kurzweiliger Form wurde viel Information weitergegeben. Nächstes Jahr findet der „Tag der Artenvielfalt“ wieder in Wien statt, wo auch einige Bezirke Teil des Biosphärenpark Wienerwald sind.