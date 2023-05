Die Zukunft der Musik in Klosterneuburg

Freitag Nachmittag herrschte in der J.G. Albrechtsberger Musikschule am Kardinal Piffl Platz noch mehr Leben als sonst schon: Unter dem Motto „Musik zum Anfassen“ starteten da die „NÖ Musikschultage“.

Ob Chor, Streicher-Orchester oder das erste Konzert jener, die seit maximal einem Jahr ein Instrument lernen - das Programm war vielfältig. So klang das ganze Haus mit seinen Orchestern und Ensembles, Kinder und Jugendliche konnten sich Instrumente anschauen, anhören und probieren, Informationen und Beratung einholen und sich für weitere Schnupperstunden anmelden.

Mittendrin und überall: Musikschul-Direktorin Ariadne Basili-Canetti, die sich ausgesprochen stolz auf die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer zeigte. Ein Bild des tonalen Treibens machte sich auch Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder, die von der Qualität der in Klosterneuburg gebotenen Musik-Ausbildung überzeugt ist.

So war der Freitag der Auftakt zu noch mehr Programm, auch am Samstag konnte man in der Musikschule und in der Kirche Weidling (Orgel) Instrumente kennenlernen und ausprobieren. Sonntag kamen 50 junge Klarinettistinnen und Klarinettisten aus Südtirol, Hollabrunn, Tulln und Klosterneuburg zusammen und bildeten ein großes Orchester, das mit seinem besonderen Klang das Publikum im Raiffeisen-Saal zum Staunen brachte. Das abwechslungsreiche Programm reichte von Werken der klassischen Literatur, Stücke aus ungarischer und jüdischer Volksmusik, bis hin zu Evergreens und Pop Arrangements.

Das weitere Programm:

Montag , 8. Mai, bis Freitag, 12. Mai: 15 bis 17 Uhr: Tage der offenen Tür mit viel Programm: Dieses Jahr gibt es ein besonderes Angebot der J. G. Albrechtsberger Musikschule, die Kinder und Jugendliche einlädt, um direkt in den Unterricht reinzuschnuppern, mitzumachen und sich von der Musik begeistern zu lassen. Instrumente: Streicher, Klavier, Gesang, Blockflöte, Schlagwerk, Gitarre an allen fünf Tagen, folgende Instrumente nur: Posaune (Mo + Di), Querflöte (Mo + Mi), Oboe (Do + Fr), Fagott (Di), Horn (Do), Tuba (Fr), Kontrabass (Di), Harfe (Do), Cembalo (Do), Akkordeon (Mo + Do) Orgel – Kirche Weidling (Do)

