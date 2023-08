Pfarrprovisor für Weidling bestimmt

Pfarrer Hugo war ein fester Bestandteil von Weidling. Neben seiner Arbeit in der Pfarre selbst war er auch ein engagierter Seelsorger, Feuerwehrkurat sowie Kirchenrektor in Weidlingbach und Scheiblingstein. Mit seinem Ableben hinterlässt er eine große Lücke in den Gemeinden. Um diese Lücke zu füllen, hat der Prälat des Stifts Klosterneuburg, Maximilian Fürnsinn, bereits wenige Tage nach dem Tod des Pfarrers, in Absprache mit dem Päpstlichen Delegaten Bischof Josef Clemens, einen temporären Nachfolger bestimmt. „Nicolaus Buhlmann wurde als Pfarrprovisor für die Pfarre Weidling und die dazu gehörigen Rektorate bestellt“, teilt das Stift der NÖN schriftlich mit.

Warum die temporäre Übernahme?

Am Montag, 14. August wählte das Stift Klosterneuburg mit Anton Höslinger einen neuen Propst.

„Die Bestellung von Nicolaus Buhlmann als Pfarrprovisor muss nach dieser Wahl neu besprochen werden“, schreibt das Stift Klosterneuburg in seiner Stellungnahme. Wer schlussendlich die Nachfolge von Pfarrer Hugo antreten wird, und wann das geschehen wird ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.