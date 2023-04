Klosterneuburg: Tempo 30 wird gut angenommen

Ob aus Gründen des Klimaschutzes oder der Verkehrssicherheit, Geschwindigkeitsreduktionen sind in aller Munde. Tempo 30 im Ort, 80 auf Landstraßen und 100 auf der Autobahn sind die Vorschläge für die neuen Höchstgeschwindigkeiten in Österreich.

In Klosterneuburg gilt seit Oktober 2021 abseits der Durchzugstraßen Tempo 30. Eine Maßnahme, die auf große Akzeptanz stößt, zeigt sich Verkehrsstadtrat Stefan herberge (PUK) zufrieden: „Wir sehen auch, dass es funktioniert.“ Bei den Geschwindigkeitsmessungen sehe man die Temporeduktion: „Wo früher 60 gefahren wurde beim 50er, messen wir jetzt 40, wo 30 erlaubt ist.“ Dennoch gäbe es Hotspots, wo es ohne verstärkte Kontrolle nicht ausreichen werde. Einerseits arbeitet die Stadt hier mit der Exekutive zusammen, um verstärkte Kontrollen anzuregen. Andererseits wünscht sich Hehberger, analog zu Forderungen des Verkehrsclub Österreichs (VCÖ), dass Tempokontrollen in die Hand der Gemeinden gelegt werden.

Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger appelliert an alle, "den 30er zu leben". Foto: NÖN, Hornstein

Hehbergers Appell: „Den 30er zu leben, Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, Platz schaffen für Öffentlichen Verkehr.“

Heikle Verkehrssituationen versucht die Stadt, so es in ihrem Einflussbereich liegt, zu entschärfen. Als positives Beispiel nennt der Verkehrsstadtrat den Kollersteig: „Dort ist es durch strukturiert Parkplatz-Markierungen, wechselweise auf beiden Straßenseiten, gelungen das Tempo zu reduzieren“. Nachsatz: „Leider sind dadurch nun weniger Parkflächen vorhanden.“

Dennoch: „Wir können nicht alle Gemeindestraßen, die ein Hotspot sind, umbauen“, stellt Hehberger klar. Ein Punkt, wo noch nach Lösungen gesucht wird, ist die Reichergasse in Weidling. Eine lange, gerade Sackgasse, ohne Gehsteige. Hier macht sich Hehberger Gedanken um die Sicherheit von „Kindern, Fahrradfahrern, Fußgängern“, denn die Geschwindigkeitsmessungen zeigen, dass hier der 30er oft nicht eingehalten wird.

Eigene Tempolimits vor den Schulen

Auch seine Kollegin im Stadtrat, Maria Theresia Eder (ÖVP) – zuständig für Bildung, Familien und Frauen – freut sich, dass der 30er bereits so gut in Klosterneuburg angenommen wird. Nach Beschluss eines Dringlichkeitsantrages zum Tempolimit wurde dieses vom Gemeinderat umgesetzt. „Das Tempolimit dient der Sicherheit aller, vor allem aber für Kinder und ältere Personen“, ist sich Eder sicher.

Ein gutes Beispiel zum Thema „Sicherheit am Schulweg“ ist das Tempolimit vor Schulen, das dort trotz einer Bundes- oder Landesstraße umgesetzt werden konnte. So vor der Volksschule und der Allgemeinen Sonderschule (ASO) in der Albrechtstraße und bei der Volksschule in Weidling. „Diese beiden Tempo30-Zonen haben sich sehr bewährt und werden auch sehr gut angenommen“, erklärt Eder. Hier würde das Tempolimit auch meistens eingehalten, da den Fahrerinnen und Fahrern bewusst sei, dass es um die Sicherheit der Kleinsten gehe.

Die Schülerinnen und Schüler der Volksschulen in Kritzendorf und Kierling haben diese Sicherheit noch nicht. Die beiden Schulen in Kritzendorf und die in Kierling liegen direkt an einer Landes- beziehungsweise Bundesstraße. Und daran liegt es auch, dass hier noch 50 statt den sonst ortsüblichen 30 gilt.

In Österreich ist Tempo 30 im Ortsgebiet derzeit die zu begründende Ausnahme. Gemäß § 20/2a StVO kann per behördlicher Verordnung für ein gesamtes Ortsgebiet eine reduzierte Geschwindigkeit festgelegt werden, sofern dies der Verkehrssicherheit dient oder Belastungen durch Lärm, Geruch sowie Schadstoffe reduziert.

„Wenn bei diesen Schulen der Wunsch vorhanden ist, dann muss durch einen Gutachter geprüft werden, ob ein Tempolimit auch vor diese Schulen möglich wäre“, erklärt Schulstadträtin Eder. Allerdings muss dies in jedem einzelnen Fall – egal ob Schule oder andere Einrichtung – immer individuell von Experten bewertet werden.

