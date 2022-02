Das Ja-Wort und ein Jahr Planung: Hochzeiten in Klosterneuburg

Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues und ein Pfennig im Schuh sollen dem Brautpaar eine glückliche Zukunft ebnen und den schönsten Tag perfekt machen.

„Die Zahl an Hochzeiten steigt an“

In den Wochen und Monaten vor der Hochzeit hilft aber auch kein Kleidungs- oder Schmuckstück mehr, sondern nur Geduld und Ausdauer. Und in Corona-Zeiten braucht es außerdem einen Funken Glück.

Doch genau das blieb vielen Brautleuten in den vergangenen Jahren verwehrt. Seit Monaten warten sie nun schon auf ihren großen Tag – die Nachfrage an Terminen ist dementsprechend groß.

„Die Zahl an Hochzeiten steigt an. Viele verschobene Termine werden jetzt nachgeholt“, heißt es seitens der Stadtgemeinde. Die nachhängenden Trauungen sorgen am Standesamt Klosterneuburg für einen regelrechten Boom: „Die Freitags- und Samstagstermine sind bereits bis September ausgebucht.“

Hohe Auslastung, rechtzeitige Planung

Pandemiebedingt sind noch Einschränkungen notwendig: Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und Hygienemaßnahmen führen dazu, dass pro Tag maximal zwei Hochzeiten (sonst drei) stattfinden können. – was ebenso die hohe Auslastung erklärt.

Wer nicht auf sein Traum-Datum verzichten möchte, muss rechtzeitig reservieren. Der Trend geht Richtung langer Planung – viele Termine werden bereits ein Jahr vorher anvisiert. Besonders bei der Hochzeit-Hochsaison ist das notwendig.

Nur einmal "Ja" am 02.02.2022

Und wann ist die heiße Phase bei Trauungen? „Der Mai ist es nicht mehr, weil er oft verregnet ist. Juni ist sehr beliebt, auch September und Oktober“, bilanziert die Stadt.

Heuer ebenso gefragt: der 22. – egal welches Monats. Einen echten Boom für das spezielle Datum erkennt die Stadt zwar nicht, „ein bisschen mehr“ Anfragen als üblich sind aber schon eingegangen.

Einen leicht merkbaren Jahrestag bietet der Februar – aber auch da hält sich der Ansturm der Klosterneuburger in Grenzen. Am 02.02.2022 gab sich am Standesamt ein Paar das Ja-Wort. Für ein zweites Paar hat die Schnapszahl hingegen kein Glück gebracht – die Trauung wurde nämlich kurzfristig abgesagt.

