Zuklin fährt elektrisch durch Klosterneuburg

Was ins Auge sticht: das ungarische Kennzeichen. Denn der Bus – Marke Ikarus – ist geliehen und im Testbetrieb. Mit ihm fährt Zuklin den ganzen Oktober lang elektrisch. Die erste Bilanz ist positiv.

„Der Bus hat zehn Akkupakete – vier im Heck, sechs auf dem Dach – mit 600 Volt, also Hochspannung“, erklärt Chefin Sabine Zuklin. Reichweite: etwa 300 Kilometer im städtischen Verkehr in Klosterneuburg, 350 Kilometer und darüber im Überlandverkehr. „Die Technik funktioniert, die Reichweiten sind mittlerweile so gut, dass ein Einsatz im städtischen Verkehr umgesetzt werden kann“, weiß die Busunternehmerin aus den ersten Erfahrungen, „wir verbrauchen aktuell 1,2 bis 1,5 kWh pro Kilometer.“ Und ist damit besonders effizient: Der Wirkungsgrad beim Fahrzeug liegt bei fast 70 Prozent, beim Dieselbus sind es nur 45 Prozent.

Über Nacht vollgeladen

„Getankt“ wird der Bus mit einem CCS Typ 2 Combo Stecker. Zuklin: „Wir laden das Fahrzeug aktuell an der Ladesäule beim ÖAMTC im Industriegebiet. Dort erreichen wir eine Ladeleistung von rund 50 kW. Pro Minute laden wir etwa mit 0,3 bis 0,5 kWh. Umgerechnet bedeutet das, dass wir in zwei bis drei 3 Minuten für 1 km Reichweite laden. In einer Stunde laden wir für etwa 25 km Reichweite, über Nacht können wir den Bus wieder voll laden – das dauert zwischen 8 und 12 Stunden.“

Vor der Fahrt werden die Busse vorkonditioniert, eine Software steuert den Vorgang extern: Die Batterie wird auf optimale Temperaturen gebracht (bei Litium-Ionen Batterien 20 bis 25 Grad Celsius) und der Innenraum geheizt oder gekühlt. Das spätsommerliche Wetter ist da optimal, denn um vorzukonditionieren bedarf es aktuell – verglichen mit Winter oder Hochsommer – weniger Energie.

Notwendiger Strom fehlt, hohe Kosten

Der Testbetrieb läuft gut, als Technikerin und Betriebswirtin will Zuklin ganz genau prüfen, ob sich eine Anschaffung eines E-Busses lohnt. Noch zu bedenken: „Aktuell fehlt der notwendige Strom in Klosterneuburg (Ampere), um den Verkehr auf E-Bus Betrieb umzustellen.“ Außerdem sind die Investitionskosten im Vergleich zum Dieselbus doppelt so hoch: Für einen 12 Meter Dieselbus zahlt man rund 300.000 Euro, für einen vergleichbaren Elektrobus rund 600.000 Euro. Zuklin: „Bei 30 Bussen, die aktuell etwa in Klosterneuburg im Einsatz sind, ist das alleine ein zusätzliches Investitionsvolumen von rund 10 Millionen Euro.“ Auch ist die elektrische Energie teurer geworden. Gewinnt man den Strom nicht aus PV-Anlagen, ist kein Kostenvorteil zu erwarten.

Der große Vorteil: „Weniger Schadstoff in der Natur“, ist Zuklin überzeugt – gleichzeitig relativiert sie: Noch sind die Kosten hoch, die Strom-Infrastruktur ist ausbaufähig. „Aber das wird sich in ein paar Jahren ändern!“

Die Grünen begutachten den E-Bus: Gemeinderat Christoph Stattin, Stadtrat Sepp Wimmer, Stadtrat Johannes Edtmayer, Gemeinderätin Eva-Maria Feistauer und Busunternehmerin Sabine Zuklin (v.l.). Foto: NÖN/Wagner

E-Bus und das Thema Sicherheit

Die Sicherheits-Frage spielt eine große Rolle. Zuklin, gelernte Technikerin, erklärt: „Die orangenen, doppelt isolierten Kabel sind Hochvoltkabel und hier ist besondere Vorsicht geboten. Nicht fachkundige Personen dürfen diese Kabel aus Sicherheitsgründen nicht angreifen, nicht daran arbeiten.“ Generell gilt: Die Fahrzeuge dürfen nicht mehr umgebaut werden. Das betrifft auch ,kleinere' Umbauten, beispielsweise den Einbau von Autoradios oder Verstärkern.

Zuklin betont: „Das Fahrzeug hat eine Brandschutzanlage verbaut. Das Hochvoltsystem (Batterien) ist in sich abgeschlossen, das Bordnetz arbeitet weiterhin mit 24 Volt. Die isolierten Kabeln, die Bauteile, alles wird überwacht und im Ernstfall wird das Hochvoltsystem durch sogenannte Schütze sofort vom restlichen Stromkreis getrennt.“

Ebenso wird das Hochvoltsystem unterbrochen, sobald das Crashsignal angesteuert wird oder der Airbag ausfährt. „Das Risiko eines Stromunfalls ist bei richtigem Verhalten gleich Null“, ist sich die Unternehmerin sicher. Die Feuerwehr hat im Linienverkehr spezielle Sicherheitskarten, die beinhalten, wie bei einem Unfall mit dem Fahrzeug umgegangen werden muss.

Selbst testen: Die Grünen präsentieren den E-Bus bei Kaffee und Kuchen, Interessierte können an einer Testfahrt teilnehmen: Sa, 21. Oktober, 10 bis 11.30 Uhr am Firmengelände der Zuklin GmbH, Inkustraße.