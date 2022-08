Klosterneuburger Lokal-Chef: „Mir fehlen 70.000 Euro“

Werbung

„Wir werden eine Pleitewelle erleben“, sieht ein Gastronom aus Klosterneuburg schwarz. Die Teuerungen setzen der Branche zu. Für ihn besonders ärgerlich: die hohen Stromkosten.

Wegen früherer Anfeindungen im Internet möchte der Gastronom seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Seine Geschichte erzählt er anonym – und die beginnt mit der Auflösung des alten Stromvertrags durch Wien Energie. Die neuen Konditionen treiben den Preis um ein Vielfaches in die Höhe.

„Bei einem Zähler ist es das Fünffache, beim anderen das Achtfache. Ich weiß aber gar nicht, wie sie auf den neuen Betrag kommen“, wundert sich der Gastronom. Netzkosten, Steuern und Abgaben wurden im Vertragsentwurf nämlich nur geschätzt, die tatsächliche Erhöhung ist nicht ersichtlich.

Unter diesen Bedingungen zu wirtschaften, sei schwer. „Da geht es gar nicht nur um die Gastronomie, sondern um ganz Österreich“, meint der Klosterneuburger.

Sein Betrieb habe versucht, die Teuerungen – nicht nur Strom, auch Lebensmittel und Co. – so lange wie möglich abzufedern. „Dann fressen wir halt die Krot“, habe sich der Gastronom anfangs gedacht. Jetzt sieht auch er sich gezwungen, die Preise zu erhöhen. „Das war der spätmöglichste Zeitpunkt, aber es ist leider notwendig“, räumt er ein.

Coronahilfen als Finanz-Puffer

Dass er überhaupt so lange warten konnte, ist zwei Tatsachen geschuldet: Ein „Traumumsatz“ im Sommer, außerdem konnte er frühere Corona-Hilfen in den Betrieb investieren oder als Finanz-Puffer behalten: „Ich habe in der Coronazeit immer gesagt, die Gastronomie wird überfördert. Aber in der jetzigen Situation brauche ich das Geld.“ Derzeit fehlen rund 70.000 Euro – mit Geschick und einem Funken Glück hofft er, bis Jahresende auf null zu kommen. Also keine Schulden, aber auch kein Gewinn.

Wie kann es unter diesen Voraussetzungen weitergehen? „Es gibt mehrere Optionen. Vielleicht muss ich Leute entlassen, vielleicht die Speisekarte halbieren. Derzeit sehe ich schwarz. Irgendwann werden sich das die Gäste nämlich nicht mehr leisten können.“

Die Energiekosten, so der Gastronom, treiben das Fass nun zum Überlaufen: „Was interessiert mich der Börsenpreis? Da gehört eine nationale Reglung her! Die Politik muss endlich handeln.“ Ebenso für Unmut bei dem Klosterneuburger sorgt die im Vertrag festgehaltene Klausel, die „zur Geheimhaltung über alle im Zusammenhang mit der Ausführung dieser Vereinbarung erlangten Kenntnisse“ verpflichtet. „Das unterschreibe ich nicht!“, ist der Unternehmer empört.

Was es mit der Geheimhaltung auf sich hat, hat die Wien Energie auf Anfrage nicht erklärt – bis Redaktionsschluss gab es keine Stellungnahme zu dem Fall des Klosterneuburgers. Unterdessen haben sich aber die Ereignisse überschlagen: Wien Energie dürfte selbst in der Bredouille stecken und hat am Wochenende die Bundesregierung um finanzielle Unterstützung gebeten.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.