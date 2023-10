Klosterneuburgs Immo-Experten: „Niemand hat eine Glaskugel“

„Wohnst du noch oder lebst du schon?“ war einmal die Frage eines großen Möbelherstellers. Mittlerweile könnte die Frage besser lauten: „Wohnst du noch oder haust du schon?“ Wohnen wird immer teurer. Zumindest was Mieten beziehungsweise die Finanzierung von Eigentum betrifft. Denn grundsätzlich gibt es seit etwa sechs Monaten etwas Entspannung am Immobilienmarkt, die allerdings leider bei den meisten Menschen nicht ankommt.

Der Traum vom eigenen Haus beziehungsweise der eigenen Wohnung scheitert meist schon an der Finanzierung - auch bei niedrigeren Quadratmeterpreisen als in der Babenbergerstadt. „Die neuen Kreditregeln sind für viele ein Problem, da sie oft nicht der KIM-Verordnung (Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung) entsprechen“, weiß Margit Reeh aus der tagtäglichen Praxis. Die Wohnbau-Finanz-Expertin bei „Infinia“ ist darauf spezialisiert für jeden individuell die optimale Lösung in diesem Bereich zu suchen. Dabei greift sie auf ein Netzwerk aus etwa 120 Banken weltweit zurück.

Wie schwierig die Finanzierung von Eigentum gerade für junge Menschen derzeit ist, bestätigt auch Helmut Wess, Direktor der Raiffeisenbank Klosterneuburg: „Die KIM-Verordnung ist vor allem jungen Leuten gegenüber unfair.“ Neben den erschwerten Vergaberegelungen sind auch die höheren Zinsen für viele kaum noch zu stemmen. Hier kann Wess allerdings auch für die nährere Zukunft keine wirkliche Entwarnung geben. Zwar werden die Zinsen wahrscheinlich wenigstens gleichbleiben, aber eben auch nicht fallen. Für die nächsten ein, zwei Jahre sieht er zumindest derzeit keine Beruhigung veraus.

Dabei fallen die Wohnungs- und Hauspreise an sich gerade wieder. „Wer in der Lage ist, sich ohne Finanzierung ein Haus oder eine Wohnung kaufen zu können, sollte das jetzt tun“, empfiehlt Wess den Glücklichen.

Das Mieten verhältnismäßig teurer geworden ist als kaufen, bestätigt auch Immobilienfachmann Georg Römer von „Römer Real“: „Mieten sind stark gestiegen und somit wird es wieder schwieriger, Rücklagen zu bilden.“ Eine Katze, die sich selber in den Schweif beisst. So ist es nicht mehr nur für einkommenschwächere Menschen schwierig einen Kredit zu bekommen, sondern auch die Mittelschicht wird immer öfter von den Banken abgelehnt. Das spüren auch die Baubranche und Bauträger, die auch von dieser Teuerungswelle und für sie damit verbundenen Krise betroffen sind. Immer mehr Firmen schlittern dadruch auch in den Konkurs.

Wenn man sich allerdings dann doch ein Immobilien leisten kann, sind die Energiekosten ein immer wichtigerer Punkt, der für einen Kauf ausschlaggebend wird. Vor allem sind aber Energie- und Kreditkosten immer noch die Beschleuniger bei der Teuerung am Wohnungsmarkt. Und wann diese wieder fallen werden. Römer hofft, dass das bald der Fall sein wird, aber „Niemand hat eine Glaskugel.“