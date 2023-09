Der Weltuntergang im Pfarrheim St. Leopold

Schon der Schuster Knieriem in Johann Nestroys Posse „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ wusste: „Die Welt steht auf kann‘ Fall mehr lang!“ So lautet auch der Untertitel von Jura Soyfers „Weltuntergang“, den die Theatergruppe der Pfarre St. Leopold, die nach vier Jahren Corona-Pause wieder ihr Können zeigen möchte, zur Aufführung bringt.

Apokalypse steht bevor

„Die Welt geht unter! Die Sonne und die Planten Mars, Saturn und Venus sind in großer Sorge! Was ist nur mit der Erde los. Sie schwingt nicht mehr im kosmischen Takt und stört so die Sphärenharmonie. Der Erdenmond muss Auskunft geben und berichtet den besorgten Gestirnen, dass die Erde krank sei. Sie hat Menschen! Eine Lösung muss her und so beschließen die Planeten den gerade das Sonnensystem passierenden Kometen Konrad so aus der Bahn zu werfen, dass er die Erde mit voller Wucht treffen wird und sie so von den Menschen befreit. Und die Menschen? Wie reagieren sie auf diese Bedrohung?“

1936 als Warnung vor dem Nationalsozialismus verfasst, von der Theatergruppe der Pfarre St. Leopold sanft an lokal- und geopolitischen Entwicklungen angepasst und von Judith Beilschmidt neu vertont, hält Jura Soyfers satirische Apokalypse auch unserer heutigen Gesellschaft und Politik in zehn verschiedenen Szenen einen unbarmherzigen Spiegel vor.

Ein Kleinod österreichischer Literatur der Zwischenkriegszeit, das gleichzeitig zum Lachen und zum Nachdenken animieren.

Die Theatergruppe der Pfarre St. Leopold

Die Theatergruppe der Pfarre St. Leopold ist seit dem Spieljahr 2001/2002 fixer Bestandteil des Pfarrlebens und der Kulturlandschaft Klosterneuburgs.

Auf dem Spielplan standen neben „Pension Schöller“ (2006) schon Klassiker wie „Viel Lärm um Nichts“ (2002), „My Fair Lady“ (2010), „Einen Jux will er sich machen“ (2011) und „Arsen und alte Spitzen“ (2005, 2016) oder Geheimtipps wie Ephraim Kishons „Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht“ (2008), Erich Kästners „Drei Männer im Schnee“ (2012), und „Nichts Neues aus Hollywood“ von Curt Goetz (2015).

Zuletzt wurde das Publikum im Jahr 2019 mit „Pension Schöller“ von Carl Lauffs und Wilhelm Jacoby prächtig unterhalten.

In den Jahren 2020 - 2022 mussten die Vorstellungen aufgrund der Corona-Pandemie leider ausgesetzt werden.

Bei vielen weiteren Auftritten im Rahmen des Klosterneuburger Höfefests, der Langen Nacht der Kirchen, im Kulturkeller des Pfarrhofs Höflein, im Binderstadl, im Pfarrkeller Kahlenbergerdorf und bei „Poesie in Flaschen“ am mittlerweile geschlossenen Weingut der Familie Bauer in Kierling durften die Darsteller ihr Können auch außerhalb der Pfarre St. Leopold einer großen Zahl an Besucherinnen und Besuchern präsentieren.

Der von der Theatergruppe produzierte Kurzfilm „Bis dass der Tod euch scheidet“ wurde 2010 im Rahmen der Klosterneuburger „Shortynale“ gezeigt. Stolz sind wir auch auf unsere Kooperation mit dem niederösterreichischen Roten Kreuz im Rahmen von Veranstaltungen und Kursen. Die bei den Aufführungen erhaltenen Spenden wurden zunächst für die Beschaffung der erforderlichen Infrastruktur und den Neubau der Bühne aufgewandt. Des Weiteren werden laufend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an Kirche und Pfarrheim unterstützt.

Ein besonderes Anliegen ist der Theatergruppe St. Leopold auch die Förderung sozialer Projekte. So konnten sie mit Hilfe unserer Besucherinnen und Besucher in den vergangenen Jahren mehrere tausend Euro für verschiedene Hilfsprojekte wie beispielsweise die Hilfe nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal, die Unterstützung nach Österreich geflohener Menschen und so wie für die Hilfsorganisation „Licht in die Welt“ spenden. Die zahlreichen sozialen Tätigkeiten wurden 2008 mit dem „Dr. Höchtl Jugendpreis“ im Rahmen des Pfarrheimumbaus mit Förderungen der Stadtgemeinde Klosterneuburg honoriert

2012 wurde die Theatergruppe im Rahmen der Festsitzung des Gemeinderats mit dem Kulturförderpreis der Stadtgemeinde Klosterneuburg ausgezeichnet.