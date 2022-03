Frontalangriff von Klosterneuburgs ÖVP auf die Grünen

Man schrieb das Jahr 2018 als die Stadtgemeinde den Ruf Klosterneuburgs als „Gartenstadt“ Rechnung trug und zum Schutz ihrer, innerhalb der Häuserzeilen liegenden Gärten die sogenannten „Gartenzonen“ etablierte.

Dass dieser mutige Schritt der Flächenwidmungsänderung nicht ohne Protest der Grundstückseigentümer – die als Gartenzonen umgewidmeten Flächen verloren den Status der Bebauung und erfuhren daher, eine nicht unbeachtliche Wertminderung – abging, versteht sich von selbst.

„Die Fraktion der Grünen positionierte sich öffentlich für den Grundbesitzer und somit für dessen möglichen Profit.“ Die ÖVP in einer Pressemeldung

In dem angeschlossenen Auflageverfahren zur Änderung der Flächenwidmung brachte auch der Eigentümer eines zwischen der Franz Rumplerstraße und der Agnesstraße liegenden lang gezogenen Grundstücks, Peter Komolka, Protest ein.

Mit Einführung der Gartenzone würde sich die bebaubare Fläche des Grundstücks nämlich von 1.148 Quadratmetern auf 688 reduzieren. In einer Stellungnahme wurde damals von den Klosterneuburger Grünen für den Grundeigentümer agitiert. (siehe ganz unten).

In den letzten Tagen wurde vom Grundstückseigentümer nun eine neue Einteilung der Grundstücksgrenzen an die Gemeinde gemeldet. In einer Pressemeldung der Klosterneuburger ÖVP wurde dies der NÖN mitgeteilt. „Dass dadurch ein bestehender Garten zu teurem Wohngebiet wird, ist nicht ausgeschlossen“, ist in der Pressemeldung zu lesen.

Und weiter: „Die Volkspartei wollte für diese Liegenschaft eine Gartenzone einrichten, um die Bebauung einzuschränken. Die Fraktion der Grünen positionierte sich öffentlich für den Grundbesitzer und somit für dessen möglichen Profit. Sie verlangten in ihrer damaligen Stellungnahme Sondergespräche.“

Dies sei umso beachtlicher, als dies explizit nur für diese Adresse geschah und keine andere Gartenzone in der Auflage betraf. Weiters wären gezielte Gegenpositionen zur Gartenzone an dieser Stelle eingebracht und das Vorhaben im offensichtlichen Sinne der Grünen nicht umgesetzt worden. „Nachdem sich die Grünen gerne als Naturerhalter gerieren, ist deren Haltung, umso verdächtiger“, so weiter in der Presseaussendung.

Edtmayer soll „‚Grünen Stall‘ ausmisten und die Sache klären“

Die ÖVP plane nun, in der nächsten Gemeinderatssitzung diesbezüglich einen Antrag zur Untersuchung der Hintergründe der damaligen Vorgänge einzubringen. „Wir wollen wissen, inwiefern die Grünen die Geburtshelfer für mehr Verbauung waren, und welcher Austausch zwischen dem Fraktionschef der Grünen, Stadtrat Josef Wimmer und den Immobilienbesitzern wirklich stattfand“.

Dieser Antrag wird im Ausschuss für Stadtplanung zu behandeln sein, der brisanter Weise vom Grünen Johannes Edtmayer geführt wird. Nachdem dieser 2018 dieser Partei nicht angehörte, erwartet die Volkspartei, dass er, wenn nötig, „den ‚Grünen Stall‘ ausmistet und die Sache klärt.“

Das Interesse der Volkspartei sei, eine politische Aufklärung und die Offenlegung der Doppelbödigkeit der Haltung der Grünen in Klosterneuburg. Man wolle Vertrauen in die Führung der Stadtplanung durch die Grünen bekommen und das könne nur gelingen, wenn Missverständnisse wie dieser Fall oder jüngst die unklare Position zum Projekt Weilguni, geklärt seien.

Im Sinne der Klosterneuburger Bevölkerung fordere die ÖVP daher Transparenz und die Offenlegung der damaligen Abläufe: „Unsere Hand bleibt, auch nach allen erlebten Anwürfen der Grünen und insbesondere von Stadtrat Wimmer, weiter zur Zusammenarbeit ausgestreckt.“

Stadtrat Sepp Wimmer gibt sich in seiner Entgegnung vorerst milde: „Die ÖVP ist offensichtlich in der Sache schlecht informiert, aber wir sehen es ihr nach.“ Der Grundstückbesitzer sei damals mit der Bitte an die Grünen herangetreten, bei der Erlassung einer Gartenzone die Einteilung so zu erlassen, dass sie verhältnismäßig sei. Dieser Vorschlag sei, wie in der Grünen offiziellen Stellungnahme formuliert, ersichtlich (siehe ganz unten).

„Was die ÖVP und ihr offensichtliches „Grün-Bashing“ betrifft, sollte sie sich zukünftig sachlich etwas besser vorbereiten.“ Sepp Wimmer Fraktionschef der Grünen

„Die Zielsetzung, eine Gartenzone einzuziehen, wurde von uns Grünen ganz klar weiter betrieben“, so Wimmer weiter, „wir Grünen wollen die Schaffung oder den Erhalt von Grünflächen aber in erster Linie im Einvernehmen mit der Bevölkerung lösen.“

Damals sei durch den NÖN Bericht vom 24. Mai 2018 die Information gekommen, dass man mit einer Teilung trotz Gartenzone, die Bebauungsdichte erhöhen könne. „Damit wäre es sogar möglich gewesen, dass nach Einziehung der Gartenzone auf dem Grundstück mehr gebaut werden hätte können“, so Wimmer.

Es wäre am 12. Juni 2018 im Planungsschuss einstimmig (ÖVP, GRÜNE, SPÖ, NEOS) entschieden worden, dass der Punkt nicht beschlossen und einer nochmaligen Überprüfung unterzogen wird. Eine Neubehandlung durch den Ausschuss würde im Zuge eines neuen Änderungsverfahrens erfolgen.

Wimmer: „Da nun der Eigentümer eine Neueinteilung der Grundstücksgrenzen beantragt hat, ist neuerlich ein Änderungsverfahren einzuleiten und nochmalig im Planungsausschuss zu prüfen. Wir Grünen werden wie immer die Grünrauminteressen in den Vordergrund unserer Entscheidungen stellen.“

Und Wimmer abschließend: „Was die ÖVP und ihr offensichtliches ‚Grün-Bashing‚ betrifft, sollte sie sich zukünftig sachlich etwas besser vorbereiten. Aber was wirklich interessant ist: Woher weiß die ÖVP über ein behördliches nicht öffentliches Amtsverfahren einer Grundstücksteilung Bescheid und benutzt sie für eine ÖVP Presseaussendung? Wer hat hier die Amtsverschwiegenheit für eine parteipolitische Presseaussendung gebrochen, die Baubehörde? Oder der Bürgermeister?“

Ausmisten und Grünen Bashing

