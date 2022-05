Klosterneuburgs Grüne liegen im Clinch mit den NEOS

Werbung

Fünf Jahre hatte die Stadtregierung Zeit, um die Entsorgungskosten der Kontaminierung des von ihr erworbenen Teils beim Bund als Verkäufer geltend zu machen. Diese Frist ist nun abgelaufen. Bis zu einer Höhe von 1,3 Millionen Euro wäre der Bund dafür aufgekommen.

Die Stadtgemeinde trägt nun alle Risiken der Verunreinigung des Bodens und bekommt dafür einen Nachlass des Kaufpreises von 350.000 Euro. Die Schätzung der Entsorgungskosten beläuft sich aber auf 700.000.

Harte Kritik an die NEOS vom Grünen Sepp Wimmer. Foto: Zwazl

Ein schlechtes Geschäft, wie viele meinen. Auch die Grünen. Stadtrat Sepp Wimmer sieht das sehr kritisch, nimmt dabei aber auch die mitregierenden NEOS in die Pflicht.

„Seitdem die NEOS 2020 zusammen mit der ÖVP regieren, kommt außer ‚angepasst sein‘ und ‚Verantwortung wegschieben‘ überhaupt nichts mehr von ihnen“, kritisiert Wimmer, der schon seit Wochen auf eine Antwort von NEOS-Stadtrat Clemens Ableidinger in Sachen Verjährungsfrist und Kontaminierung des Grundstückes warte. Welche Maßnahmen die NEOS dagegen in der Stadtregierung gesetzt haben, will Wimmer wissen.

Schwere Vorwürfe der Grünen

Seitdem die NEOS mit der ÖVP regieren und ihre Posten und Pfründe haben, höre man nach Wimmer auch nichts mehr bezüglich Transparenz von ihnen. Als Beispiel führt Wimmer den Verein Stadtmarketing an. Hier sitze ein NEOS Mandatar als einziger Vertreter des Gemeinderats im Vorstand.

Wimmer: „Da ÖVP und NEOS dafür gesorgt haben, dass die Gemeinderatsfraktionen der Opposition von diesem Verein ausgeschlossen sind, weiß somit der Gemeinderat – obwohl der Verein fast ausschließlich vom Steuergeld der Bürger lebt – nicht wirklich, was dort passiert.“

So gäbe es dort nun einen neu besetzten Geschäftsführerposten von dem der Gemeinderat nicht weiß, ob er ausgeschrieben oder im ‚Freundeskreis‘ vergeben wurde. Der Gemeinderat wisse nicht einmal, was der neue Geschäftsführer verdiene, obwohl er mit Steuergeld bezahlt werde. Wimmer: „Das ist die Transparenz der NEOS?“

Grüne als Verhinderer der Pionierviertel-Entwicklung?

Verwundert zeigen sich die NEOS über die Vorwürfe der Grünen. Stadtrat Clemens Ableidinger: „Die Grünen wären gut beraten, mit einem konstruktiven Umgangston an den Arbeitstisch zurückzukehren. Niemand hat bei den aktuellen Herausforderungen Verständnis für persönliche Befindlichkeiten“, so Ableidinger.

NEOS-Chef Clemens Ableidinger kontert. Foto: NEOS

Unverständnis äußert er zudem über die Kritik des grünen Stadtrats Wimmer beim Thema Kontaminierung: „Offenbar sollen wir NEOS in zwei Jahren schaffen, was die Grünen in 15 Jahren Verantwortung nicht auf den Weg gebracht haben. Denn es waren die Grünen, die jede Entwicklung am Pionierviertel verhindert haben. Bei Versäumnissen dürfen sie sich also gern selbst an der Nase nehmen.“

Die Kritik an der Struktur des Stadtmarketings können die NEOS teilweise nachvollziehen, allerdings seien die Grünen hier auch nicht durch einen konstruktiven Beitrag aufgefallen, wie Gemeinderat Darius Djawadi betont: „Die Form des Stadtmarketings wurde von den Grünen mitbeschlossen. An der Verbesserungen der Transparenz wird aber gerade gearbeitet.“

