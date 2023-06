Alles rund um Bowie in Maria Gugging

Das „museum gugging“ lässt sich von David Bowie inspirieren und widmet dem Ausnahmekünstler einen ganzen Nachmittag. Dieser startet um 14 Uhr in der Villa Gugging mit der Vorführung des Dokumentarfilms „Why are we (not) creative?“ von Hermann Vaske, in dem Bowie zu Wort kommt. Passend zum Thema wird von 15 bis 17 Uhr wird parallel bei einem Kreativ-Workshop für Kinder und Familien mit verschiedenen Materialien experimentiert.

David Bowie besuchte 1994 Maria Gugging und nutzte den Ort sowie die Gugginger Künstlerinnen und Künstler als Inspirationsquelle für seine Musik. Nun lässt sich das „museum gugging“ von Bowie inspirieren und widmet dem Ausnahmekünstler am Samstag, 24. Juni, einen ganzen Nachmittag. Dieser startet um 14 Uhr in der Villa Gugging mit der Vorführung des Dokumentarfilms „Why are we (not) creative?“ von Hermann Vaske, in dem Bowie zu Wort kommt.

Musikkritiker und Bowie-Experte Richard Maréchal führt um 16 Uhr gemeinsam mit der Kuratorin und künstlerischen Leiterin Nina Ansperger durch die aktuelle Sonderausstellung „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“. Sie erzählen von Bowies Interesse an den Gugginger Künstlerinnen und Künstler, von seinem Besuch Maria Guggings und dem Haus der Künstler sowie dem davon inspirierten Album „1. Outsider.“

Um 17 Uhr ist dann Ende mit der Theorie und Zeit zum Tanzen: Abschließend legt Musiker und Journalist Christian Fuchs im Art Brut Center in Maria Gugging auf. Sein DJ-Set besteht aus Musik von David Bowie, von Bowie inspiriert, von seinen Freundinnen und Freunden und aus seinem musikalischen Umfeld.