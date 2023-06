Vier Therapeuten - unzählige Therapien in Kritzendorf

Am 25. Mai öffneten sich die Türen der „Praxis EASE“ für geladene Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunde des Kern- und Gründungsteams. Die Praxis vereint eine breite Palette von Leistungen unter einem Dach.

Neben Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene findet man dort auch psychologische Diagnostik und Beratung sowie Supervision. Theodor Haberhauer, eines der Gründungsmitglieder der Praxisgemeinschaft, betont die Bedeutung der Vernetzung verschiedener Fachgebiete: „Durch die Zusammenarbeit einer Psychotherapeutin und eines Psychotherapeuten, einer Psychologin und einer Supervisorin können wir ein umfassendes Netzwerk aufbauen, das den Menschen in unserem Bezirk eine breitgefächerte Begleitung bietet. Wir bieten Unterstützung an, um die psychische Gesundheit zu stärken und das persönliche Wachstum zu fördern."

Gleich beim Bahnhof Unterkritzendorf

Die Eröffnungsfeier bot neben dem Kennenlernen des Teams auch Raum und Zeit für Austausch der geladenen Gäste und gab weiters einen Einblick in die Räumlichkeiten, die zukünftig auch anderen Professionen zur Einmietung zur Verfügung stehen.

Eine der spannendsten Fakten bei den Gesprächen mit den vier neuen Kritzendorfer Therapeuten war dabei sicherlich, dass auch in manchen Bereichen der Psychotherapie „Saison“ herrscht. So werden gerade Therapeutinnen und Therapeuten, die sich mit Kinder- und Jugendpsychotherapie befassen, vor allem immer am Ende der Schulsemester besonders oft aufgesucht und deren Rat und Unterstützung gesucht.

Diese Hilfe können Kinder, Jugendliche und deren Eltern nun auch in den neuen Praxisräumen in der Klinggasse – gleich in der Nähe des Bahnhofs Unterkritzendorf – erhalten.

Außerdem kann man die Räumlichkeiten auch als Externer anmieten und dort seine Dienste den Kritzendorferinnen und Kritzendorfern bieten.