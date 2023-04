Komparsen gesucht: ESC-Star Daði Freyr dreht in Klosterneuburg

Am Mittwoch, 26. April, verwandelt Daði Freyr die Babenbergerhalle beim Video-Dreh seines neuen Songs in einen großen Partysaal. Und alle können mitfeiern: Denn der „Think About Things“-Sänger und isländische ESC-Star sucht Komparsinnen und Komparsen.

Das Video - Regie führt Rupert Höller - zeigt eine Konzertszene. Fans des Künstlers und Musikbegeisterte, die sich freiwillig melden können, spielen das Publikum (etwa von 12 bis 17 Uhr) oder Barbesucherinnen und -besucher (etwa von 17 bis 20 Uhr). Für gute Stimmung sorgt die Musik - und: „Es wird für genug Bier und eine gute Verpflegung gesorgt sein“, versprechen die Organisatorinnen und Organisatoren.

Wer mitmachen will, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff "Bewerbung Statist-Musikvideo Dadi Freyr" an: casting@tfcitd.com

Neben Klosterneuburg wird am Donnerstag, 27. April, und am Freitag, 28. April, auch in Wien gedreht. Mehrere Rollen sind ausgeschrieben: Musikmanager oder Musikmanagerin (m/w, 30 bis 40 Jahre, confident, extrovertiert), Assistent (m, 25 bis 30, zurückhaltend, unsicher), Fitnesscoach (m/w, 30 bis 50 Jahre, durchtrainiert, fit), Nachrichtensprecher und Nachrichtensprecherin (m und w, 40 bis 60), TV-Show-Host (m, 50 bis 60 Jahre).

