Huhn in Klosterneuburg gefunden: Besitzer gesucht

Seit mehreren Tagen wurde in der Gegend immer wieder ein Huhn gesichtet, von Menschen von der Straße gescheucht, auf Facebook gepostet, um den Besitzer ausfindig zu machen. Dienstag, 29. März, konnte das Tier schließlich in der Buchberggasse gesichert werden. „Gottseidank ist alles gut ausgegangen, sie konnte mit viel Glück mit dem Kescher eingefangen werden. Fressfeinde, Autos, was da hätte passieren können“, ist Tierhilfe-Obfrau Angie Fuchs erleichtert.

Nun wartet das Huhn nur mehr auf seine Besitzer. Die können sich bei der Tierhilfe unter 0664 380 88 55 melden.

