Schwein Sissi in Au ausgesetzt: Bluttest bestimmt weiteres Schicksal

Die Retter Philipp und Matthias haben dem süßen Schweinchen den Namen Sissi gegeben. Ob dem ausgesetzten Mini-Schwein nun aber auch ein Happy-End vergönnt ist, wird allein die Zukunft zeigen. Denn: Da die Herkunft des Tiers nicht zweifelsfrei klar ist, muss ein Bluttest her. Über das weitere Schicksal wird die Behörde entscheiden.

In seinem jungen Alter hat Schweinchen Sissi schon jetzt viel durchgemacht, am Dienstagabend wurde das Weibchen schließlich in der Klosterneuburger Au aufgegriffen. Dort was es zuvor tagelang herumgeirrt und fälschlicherweise für ein Wildschwein-Ferkel gehalten worden. Tatsächlich ist Sissi aber ein junges Mini-Schwein, das ausgewachsen 40 bis 50 Kilogramm erreichen kann.

Wie das Schwein in die Rollfährenstraße kam, ist unklar. Zunächst hat man - aufgrund eines Zeugenberichts - geglaubt, dass das Tier in Loosdorf auf einer Raststationen gefunden wurde. Das scheint mittlerweile widerlegt. Jetzt geht man davon aus, dass das Tier von einem Bauernhof in Oberösterreich gerettet wurde und die angebliche Vorbesitzerin das Tier nicht in ihrer Wohnung halten kann. Sie wolle, dass das Schwein gut unterkommt.

Foto: Tierhilfe Klosterneuburg

Die genaue Herkunft ist aber nicht geklärt, das Schweinchen hat keine Ohrenmarke. Heißt auch: Man kann nicht garantieren, dass das Tier gesund ist. Derzeit ist es bei der Tierhilfe Klosterneuburg in Quarantäne. „Niemand sonst nimmt ein Schweinchen ohne Herkunftsnachweis in Quarantäne. Bei uns gibt es keine anderen Schweine, die man anstecken könnte“, erklärt Obfrau Angelika Fuchs.

Sie hofft auf das Beste, einen Bluttest hat sie bereits an die zuständigen Behörden übermittelt. Ist Sissi gesund, wartet schon ein schöner Lebensplatz auf sie. Wenn nicht - und das mag sich Fuchs gar nicht ausmalen -, muss die Behörde einschreiten. Heißt im Klartext: Sollte Sissi die Schweinepest haben, muss sie - wie bei Nutztieren üblich - getötet werden.

Für die Tierhilfe Klosterneuburg war der Schweine-Einsatz eine Premiere. „Das war eine Challenge. Aber wir haben es geschafft“, dankt Obfrau Fuchs den Findern Philipp und Matthias. Jetzt bleibt auf ein tierisches Happy End zu hoffen...