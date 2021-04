Sprichwörtlich ist die Neugier der Katze Tod. Aber auch für Hunde kann die eigene Neugier zu unangenehmen Folgen führen. Das musste vergangene Woche auch ein kleiner Dackel feststellen. Er machte einen „Ausflug“ in ein Kanalabflussrohr und musste aus dieser unangenehmen Situation von der Freiwilligen Feuerwehr und der Stadtgemeinde Klosterneuburg befreit werden.

Den Weg hinein fand der kleine Hund schnell. Für den Weg zurück brauchte er dann Hilfe von der FF und der Stadtgemeinde Klosterneuburg. NOEN

Normalerweise ist ein Spaziergang mit dem Vierbeiner nichts Besonderes. Vielleicht ist auch ein bisschen Spielen dabei, etwas Auslauf und meistens auch schlussendlich ein Gacki-Sacki, das man entsorgen muss. Manchmal bieten die kleinen Fellnasen aber auch wirklich Action. Das mussten nun auch die Besitzer eines kleinen Dackels feststellen. Der neugierige Vierbeiner wollte nämlich unbedingt wissen, was sich in einem Kanalabflussrohr in der Nähe der Dienststelle des Roten Kreuzes Klosterneuburg befindet.

Vereinte Einsatzkräfte bei der Hunde-Rettung

Zwar konnte der Vierbeiner in das Abflussrohr hineinkriechen, aber der Weg nach draußen war dann nicht mehr so einfach. Er brauchte Hilfe. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg, Mitarbeiter der Stadtgemeinde Klosterneuburg – und zur Sicherheit auch Sanitäter des Roten Kreuzes – eilten herbei, um den Vierbeiner aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Nach einigen bangen Augenblicken konnten die glücklichen Besitzer dann den kleinen Abenteurer wieder in ihre Arme schließen und sich bei den Einsatzkräften bedanken.