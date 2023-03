Eine kuschelige Lehrkraft auf Pfoten

Kuschelige Assistenz an der Volksschule Weidling. Auch heuer wieder begleitet der ausgebildete und geprüfte Schulhund „Choccolina“ seine Besitzerin, Ursula Härtel-Smuk, jede Woche in die Schule. Nicht nur durch die Integration des Hundes in den Schulalltag, sondern auch bei kleinen Spielen und Aufgaben, die gemeinsam mit „Chocci“ gelöst werden können, lernen die Schülerinnen und Schüler laufend, welche Verantwortung man als Hundebesitzer hat und wie man richtig mit den Tieren umgeht. Das waren auch die Schwerpunkte eines vor Kurzem abgehaltenen Workshops der ersten Klasse, bei dem die Kinder den Umgang mit dem hauseigenen Schulhund lernen konnten. Darüber hinaus ist erwiesen, dass die Schulkinder durch den pädagogischen Einsatz von „Choccolina“ als Präsenzhund eine bessere Grundstimmung in der Klasse aufweisen und auch ruhigere Kinder es öfter schaffen, aus sich herauszukommen. Dies führt wiederum zu deutlich erhöhter Konzentrationsfähigkeit.

