Normalerweise denkt man bei Schoßtierchen an eine anschmiegsame Katze oder einen kleinen Hund, der nicht nur auf die Schoß, sondern meistens auch in die Handtasche passt. Nun wollte aber auch dieser Grashüpfer in diese Liga aufsteigen und machte seinem Namen alle Ehre und hüpfte mal eben rauf. Einzig Streicheleinheiten wollte er dann doch nicht haben.