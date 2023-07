Fit mit Hademar Bankhofer: Die Heilkraft der Rosen

In der schönen Jahreszeit stehen sie überall in voller Blüte: die duftenden, farbenprächtigen Rosen. In den Blumenläden sind sie die meistgekauften Blumen. Und in den Gärten sind die Buschrosen die Favoriten. Wir kaufen Rosen, um anderen damit Freude zu machen. Wir bewundern Rosen und riechen an ihnen, weil wir selbst Freude daran haben. Hätten Sie aber gedacht, dass die Rose auch für unsere Gesundheit Bedeutung hat? Dass es nicht übertrieben ist, wenn wir die Rose in gewisser Weise als Naturarznei bezeichnen?

Französische Ärzte haben in den letzten drei Jahren intensive Untersuchungen angestellt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir alle die Rose viel mehr für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit nützen sollten. Und zwar gerade jetzt in dieser Jahreszeit, denn da verfügen die Rosen über besonders wirksame, intensive ätherische Öle: